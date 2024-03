Per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, martedì 12 marzo 2024, alle ore 21, allo stadio Emirates Stadium di Londra, la squadra di casa dell’Arsenal ospita il Porto. Pronostico Arsenal-Porto di Champions League del 12/03/2024, scopri le quote offerte dai bookmaker e la nostra previsione sul risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La partita di andata giocata in Portogallo, è finita con il risultato di 1 a 0 per il Porto, con la rete decisiva messa a segno da Galeno al 94° del secondo tempo di gioco.

L’Arsenal, arriva a questa importante partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in formissima e in testa al campionato inglese di calcio in Premier League, con 64 punti, a pari merito con il Liverpool e con un punto di vantaggi sul Manchester City secondo.

Il Porto, allenato dal tecnico Sérgio Conceição, arriva nel Regno Unito, forte della vittoria della partita di andata. Nel campionato nazionale di Primeira Liga, il Porto è solo al terzo posto in classifica, staccato di 7 punti, dallo Sporting Lisbona primo in classifica.

Le probabili formazioni di Arsenal-Porto

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Otávio, Wendell; Alan Varela, Nico González; Galeno, Pepê, Francisco Conceição; Evanilson.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Ødegaard, Rice, Havertz; Saka, Trossard, Martinelli.

Dove vederla in TV

Arsenal-Porto, sarà trasmessa in diretta su SKY, martedì 12 marzo alle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers

Le quote offerte dai principali bookmaker, premiano la vittoria dei padroni di casa dell’Arsenal. Segno 1 bancato vincente a quota 1.22 sia su Sisal che su Admiralbet, il pareggio giocato a quota 6.40, la vittoria ospite del Porto, paga 13 volte la posta giocata.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-1 / 3-0 / 2-0