Allo Stadio Cam Nou di Barcellona, martedì 12 marzo 2024, i campioni d’Italia del Napoli, scendono in campo per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Pronostico Barcellona-Napoli, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La partita di andata giocata a Napoli, è finita con il risultato di 1 a 1, con la reti messe a segno da Lewandoswi al 60° per il Barcellona e il pareggio di Osimhen per il Napoli al minuto 70.

I padroni di casa del Barcellona, arrivano a questa partita fondamentale degli ottavi di Champions League, in forma, terzi in classifica nel campionato spagnolo di La Liga, staccati di 8 lughezze dal Real Madrid primo, e in serie positiva da 5 giornate.

Il Napoli si presenta in Spagna per cercare una difficile qualificazione ai quarti di finale, dopo il pareggio casalingo per 1 a 1 ottenuto contro il Torino. La squadra allenata dal tecnico Francesco Calzona, in campionato è solo al settimo posto con 47 punti.

Le probabili formazioni di Barcellona-Napoli

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araújo, Íñigo Martínez, João Cancelo; Raphinha, Christensen, Gündogan; Yamal, Lewandowski, João Felix. Allenatore: Xavi.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.

Dove vederla in TV

Barcellona-Napoli, sarà trasmessa in diretta su SKY e su Canale 5, martedì 12 marzo alle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers

Le quote offerte dai bookmaker premiano la vittoria del padroni di casa del Barcellona. Segno 1 offerto vincente a quota 1.85 su Snai e a quota 1.88 su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.80, la vittoria del Napoli pagata 4 volte la posta giocata.

Pronostico Barcellona-Napoli

Il Barcellona, vista anche la partita di andata parte favorito nel nostro pronostico per la qualificazione ai qualti di finale di Champions League.

Pronostico GOL SI, offerto a quota 1.66 su Admiralbet e a quota 1.68 su Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 3-1 / 1-1