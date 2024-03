Pronostico Atletico Madrid-Inter 13 marzo 2024. Tornano in campo i nerazzurri che a Madrid dovranno difendere l’1-0 dell’andata a San Siro contro il Colchoneros di Simeone. Vediamo tutto quello che c’è da sapere per scommettere su questa partita di UEFA Champions League 2023-24.

Pronostico Atletico Madrid-Inter 13 marzo 2024: lo stato di forma delle squadre

Mercoledì 13 marzo alle 21:00 fari puntati sul Wanda Metropolitano di Madrid per il match di ritorno degli ottavi di finale Champions League 2023-24, tra Atletico Madrid-Inter. All’andata, 1-0 in favore dei nerazzurri grazie alla rete messa a segno da Arnautovic, anche se i nerazzurri avrebbero potuto chiudere con una differenza reti maggiore.

Il precedente match è stato il secondo scontro in competizioni UEFA tra queste due squadre, che si erano già affrontate nella finale di Supercoppa Europea del 2010: in quella occasione, gli spagnoli si imposero per 2-0 grazie alle reti di Reyes e Aguero.

Pronostico Atletico Madrid-Inter 13 marzo 2024: Guida TV

Atletico Madrid-Inter, in programma mercoeldì 13 marzo all’Estadio Metropolitano alle ore 21, sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Prime Video.

Pronostico Atletico Madrid-Inter 13 marzo 2024: Probabili Formazioni

A meno di sorprese, anche al Wanda Metropolitano le squadre scenderanno in campo con moduli speculari. I Colchoneros di Diego Simeone saranno guidati in difesa dal belga Witsel, mentre a centrocampo sarà Koke ad agire come playmaker, con De Paul e Saul interni. Davanti, verso la coppa Morata-Depay, con Griezmann, non al meglio, che potrebbe partire dalla panchina.

Dopo l’ampio turnover di Bologna, Simone Inzaghi ripresenta davanti la coppia composta da Thuram e Lautaro Martinez, mentre in difesa si ricompone il trio Pavard-Acerbi-Bastoni. Dimarco sarà il padrone della corsia mancina, mentre a destra è ballottaggio tra Dumfries e Darmian. Calhanoglu sarà in regia con Barella e Mkitharyan interni.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Saul, Lino; Morata, Depay. All. Simeone

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkitharyan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

Statistiche Atletico Madrid-Inter

-L’Inter non vince in trasferta contro squadre spagnole da 10 gare consecutive in Champions League (3 pareggi, 7 sconfitte). L’ultimo successo risale all’ottobre 2004, 5-1 contro il Valencia.

-L’Inter ha superato sette degli otto precedenti turni a eliminazione diretta in UEFA Champions League quando ha vinto la gara d’andata. Unica eccezione: i quarti di finale della stagione 2005-06 contro il Villarreal (vittoria per 2-1 in casa, sconfitta per 1-0 in trasferta).

-Da quando ha battuto il Liverpool 3-2 nel marzo 2020, l’Atletico Madrid ha segnato solo tre gol nelle otto partite della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League. Non è riuscito a segnare in cinque occasioni, comprese le ultime tre (due volte contro il Manchester City nella scorsa stagione e nel match d’andata contro l’Inter).

-L’Inter è imbattuta da sette partite in UEFA Champions League dopo aver perso la finale della scorsa stagione contro il Manchester City (V4 P3).

-L’Atletico Madrid non ha tentato un solo tiro in porta contro l’Inter nella gara d’andata: l’unico precedente di una squadra incapace di concludere in porta in un doppio turno di UEFA Champions League è la semifinale del 2003-04, quando il Deportivo La Coruña venne eliminato dal Porto.

-Questa sarà la 50esima partita casalinga di Diego Simeone sulla panchina dell’Atletico Madrid in UEFA Champions League: è il settimo allenatore a raggiungere questo traguardo. Ha perso soltanto 5 delle 49 gare disputate finora in casa (V31, P13), un record condiviso con Pep Guardiola e José Mourinho.

Le migliori quote e i consigli per le scommesse di Champions League

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa partita di UEFA Champions League 2023-24.

L’Atletico dovrà spingere per ribaltare l’andata, ma Simeone sa anche bene che esporsi troppo e prendere un gol in casa potrebbe essere fatali. Ci aspettiamo un inizio attento da ambo le parti quindi consigliamo X 1° TEMPO @2.10 ma anche UNDER 2.5 @1.75 sul totale gol per una partita sotto le tre reti nei 90 minuti.