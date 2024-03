Le partite di andata dei quarti di finale di Champions League, sono in programma martedi 9 aprile e purtroppo nessuno formazione italiana ha centrato questo prestigioso risultato. Quote Champions League: Arsenal, Atletico Madrid, PSG e Manchester City favorite nelle gare di andata.

Le otto squadre che si giocano gli ottavi di finale di Champions League

La Spagna fa la voce grossa in questi quarti di finale di Champions League, con 3 squadre qualificate, Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona, segue l’Inghilterra con due squadre, Arsenal e i campioni in carica del Manchester City, e la Germania con Bayern Monaco e Borussia Dortmund, una per la Francia, con il PSG.

Gli accoppiamenti dei quarti di finale

Non ci sarà nessun derby nazionale nei quarti di finale. Infatti dall’urna di Nyon sono usciti i seguenti accoppiamenti:

Arsenal-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Borussia Dortmund

PSG-Barcellona

Real Madrid-Manchester United

L’Arsenal parte leggermente favorito nella gara di andata in casa contro il Bayern Monaco. Il segno 1 è bancato a quota 1.90 su Sisal e su Snai, il pareggio offerto a quota 3.75, la vittoria del Bayern Monaco a quota 3.60.

Segno 1 favorito nel match tra Atletico Madrid e Borussia Dormund. La vittoria interna della squadra spagnola è bancata a quota 1.85, il pareggio inserito in lavagna a quota 3.50 su Betway e a quota 3.55 su Admiralbet, la vittoria estrerna offerta a quota 4.20

Anche in Paris Saint Germain parte favorito nel match casalingo contro il Barcellona. Segno 1 offerto vincente a quota 2 su Snai e a quota 2.05 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.60, la vittoria esterna pagata a quota 3.50

Segno 2 favorito nel match tra Real Madrid e Manchester City. La vittoria del Manchester City si gioca a quota 2.30 sia su Betway che su Admiralbet, il pareggio offerto a quota 3.50, la vittoria interna della squadra allenata da Carlo Ancelotti, pagata a quota 2.80.

