Uno dei primi quarti di finale è quello in programma martedì 9 arile 2024, tra Arsenal e Bayern Monaco. Sfida tra una squadra che sogna di tornare alla vittoria del titolo nazionale dopo 20 anni ed i tedeschi che interromperanno la loro striscia di 11 titoli consecutivi. Pronostico Arsenal-Bayern Monaco, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I gunners arrivano dalla vittoria in trasferta di Brighton che, in concomitanza con il pareggio del Liverpool all’Old Trafford, ha dato alla squadra di Mikel Arteta il primo posto in Premier League, per via della differenza reti migliore.

Un ottimo momento per la squadra del nord di Londra, dopo la sconfitta nella gara di andata contro il Porto in Champions League ha ottenuto 6 vittorie ed un pareggio, con solo 2 gol subiti.

Il Bayern Monaco arriva a questa sfida dopo due sconfitte consecutive in Bundesliga, dal sapore particolare. Prima è arrivata la vittoria nel classico del Borussia Dortmund, che non vinceva in baviera in campionato da 10 anni.

Poi nell’ultima il tracollo contro Heidenheim, dopo essere andati in vantaggio 2-0 nel primo tempo. Come si può immaginare, partita dal sapore intenso per Harry Kane, capitano, bandiera e detentore di record degli eterni rivali del Tottenham.

Le probabili formazioni di Arsenal-Bayern Monaco

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, Kim, Upamecano, Davies; Laimer, Goretzka; Musiala, Gnabry, Coman; Kane.

Dove vederla in TV

Arsenal-Bayern Monaco, sarà trasmessa in diretta SKY, martedì 9 aprile dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Arsenal-Bayern Monaco

Arsenal favorito per la vittoria, giocata a 1.79 Vincitu e 1.75 Betflag. Il pareggio è quotato a 4.09 Vincitu e 4.00 Sisal e la vittoria del Bayern Monaco a 4.50 Sisal e 4.40 Vincitu.

Pronostico Arsenal-Bayern Monaco di Champions League

I gunners sono chiamati alla prova del 9. Sono favoriti e la quota rispecchia l’andamento delle due squadre, ma ai tedeschi è rimasto questo obiettivo ed hanno l’esperienza e la qualità per giocarsi il turno. Ci sembrano un filo alte le quote per le linee over goal, ci aspettiamo una partita più tirata, visto anche i numeri difensivi dell’Arsenal nelle ultime uscite.

Pronostico: Under 3.5 a quota 1.43 Betflag e su AdmiralBet

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 2-0 / 1-1