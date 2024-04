Qualcuno l’ha definita la finale anticipata, sfida nella sfida tra due degli allenatori con più vittorie in Europa negli ultimi decenni: Carlo Ancelotti contro Pep Guardiola. Pronostico Real Madrid-Manchester City di Champions League del 09/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Si può dire che il Real Madrid arriva più riposato, visto che in Spagna nello scorso weekend non si è giocato in campionato perchè c’era in programma la finale di Coppa del Re.

Le merengues hanno un vantaggio di 8 punti dagli eterni rivali del Barcellona ad 8 giornate dalla fine della Liga Spagnola, che dovrebbe tenerli tranquilli alla conquista del 36esimo titolo nazionale.

Meno tranquilla la lotta in Premier League che stanno affrontando i citizens. Anche loro, come l’Arsenal, hanno recuperato sul Liverpool ed ora sono solo ad un punto dall’accoppiata al comando.

In Champions League la squadra non ha avuto particolari problemi nei turni precedenti, dimostrando una solidità che ben rappresenta il fatto di essere i campioni in carica.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Tchouameni, Kroos, Valverde; Rodrygo, Bellingham, Vinicius.

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Gvardiol, Ruben Dias, Akanji, Stones; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Kovacic, Foden; Haaland.

Dove vederla in TV

Real Madrid-Manchester City, sarà trasmessa in diretta Canale 5 e SKY, martedì 9 aprile dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Real Madrid-Manchester City

Leggermente favorito il Manchester City per la vittoria, offerta a quota 2.48 Vincitu e 2.45 AdmiralBet, la vittoria del Real Madrid a 2.90 Sisal e 2.87 Vincitu. Il pareggio è offerto a 3.59 Vincitu e 3.55 Betflag.

Pronostico Real Madrid-Manchester City di Champions League

Lo scorso anno la sfida arrivò in semifinale e, dopo il pareggio al Santiago Bernabeu, arrivò la netta affermazione del Manchester City in casa. Carlo Ancelotti e tutto l’ambiente madrinista sa che la qualificazione passa da un risultato positivo in Spagna.

Pronostico: 1X a quota 1.55 Vincitu e a quota 1.54 Netbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 2-1 / 1-1