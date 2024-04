Si potrebbe presentare come il quarto di finale “meno nobile” tra quelli in programma, questo che si gioca oggi Mercoledì 10 aprile alle ore 21, tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Sicuramente chi passerà il turno sarà l’outsider di questa edizione. Pronostico Atletico Madrid-Borussia Dortmund di Champions League.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di Diego Simeone si presenta a questa sfida dopo l’ottavo di finale vinto contro l’Inter ai rigori. In campionato la squadra è al quarto posto, ultimo disponibile per la Champions League, con due punti di vantaggio sull’Athletic Bilbao, baschi che nel weekend hanno conquistato ai rigori la Coppa del Re.

Il Borussia Dortmund ha peggiorato la sua posizione in classifica, in Bundesliga, con la sconfitta nell’ultima di campionato, contro una rivale diretta per la zona Champions League, lo Stoccarda.

Ora è al quarto posto insieme al Lipsia che è avanti per la differenza reti. Molto dipenderà se alla Germania verrà concessa una posizone in più, che al momento spetta all’Italia.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Borussia Dortmund

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Reinildo; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Griezmann, Morata.

Borussia Dortmund (4-3-3): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can, Brandt; Sancho, Füllkrug, Adeyemi.

Dove vederla in TV

Atletico Madrid-Borussia Dortmund, sarà trasmessa in diretta SKY, mercoledì 10 aprile dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Atletico Madrid-Borussia Dortmund

Favorito l’Atletico Madrid per la vittoria, bancata a 1.84 Vincitu e 1.80 AdmiralBet. Il pareggio è quotato a 3.77 Vincitu e 3.65 Betflag, la vittoria del Borussia Dortmund a quota 4.75 Sisal e 4.54 Vincitu.

Pronostico per Atletico Madrid-Borussia Dortmund di Champions League

Sono delle squadre prettamente casalinghe ed i colchoneros sanno che devo vincere questa gara per poter ambire alla qualificazione. Puntiamo sulla vittoria della squadra di casa.

Pronostico: Vittoria Atletico Madrid a quota 1.84 Vincitu e 1.80 AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 2-0 / 1-1

