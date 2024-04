Gara di ritorno che sarà infuoca ta per l’Atletico Madrid, ospite del Borussia Dortmund, martedì 16 aprile, alle ore 21. I tedeschi proveranno a ribaltare il 2-1 dell’andata. Pronostico Borussia Dortmund-Atletico Madrid di Champions League, scopri le quote offerte dai bookmaker, lo stato di forma e la nostra previsione special.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Borussia Dortmund nell’ultima di campionato ha vinto in trasferta in casa del Borussia Monchegladbach. Risultato che da la possibilità ai gialloneri di poter continuare a lottare per il quarto posto, con il Lipsia, valevole la Champions League.

L‘Atletico Madrid di Diego Simeone, ha confermato le sensazioni positive con la terza vittoria, in altrettanti incontri, in questo mese di aprile contro il Girona. Risultato che ha portato il colchoneros ad essere proprio a 3 punti di distanza dagli ultimi avversari al terzo posto.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Atletico Madrid

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Nmecha, Adeyemi; Fullkrug.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Gimenez, Witsel, Azpilicueta; Molina, de Paul, Koke, Llorente, Lino; Morata, Griezmann.

Dove vederla in TV

Borussia Dortmund-Atletico Madrid, sarà trasmessa in diretta SKY, martedì 16 aprile dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Borussia Dortmund-Atletico Madrid

Leggermente favoriti i tedeschi per la vittoria offerta a 2.30 Vincitu e 2.25 Betflag. Il pareggio è quotato a 3.76 Vincitu e 3.65 Netbet, la vittoria dell’Atletico Madrid pagata 3 volte la posta giocata.

Pronostico Borussia Dortmund-Atletico Madrid di Champions League

Ci aspettiamo una gara molto diversa rispetto all’andata. In trasferta la squadra di Diego Simeone cambia volto e diventa molto guardinga. Allo stesso tempo il Borussia Dortmund deve sfruttare al massimo la spinta del “muro giallo”. Ci piacciono due pronostici, per chi vuole li può mettere anche in combo, l’Under 3.5 e la doppia chance in favore dei tedeschi.

Pronostico: 1X a quota 1.39 Netbet e 1.38 Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 2-0

