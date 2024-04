Arriva martedì 16 aprile 2024, alle ore 21, il ritorno di quella, che in tanti, hanno chiamato la finale anticipata. Vediamo chi la spunterà in questa edizione, visto che nelle ultime due il conto delle qualificazioni al turno successivo è di una a testa. Pronostico Manchester City-Real Madrid, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Manchester City si è ritrovato, a sorpresa, capolista in Premier League nell’ultimo weekend. I due tonfi inaspettati di Liverpool ed Arsenal hanno portato i citizens a due punti di vantaggio sui rivali.

Con il calendario, sulla carta, più agevole ora la squadra di Pep Guardiola si ritrova ad essere la favorita in campionato. In Champions League, dopo il 3-3 del Santiago Bernabeu, la possibilità di portarsi avanti nella “bella” delle sfide con le merengues nelle ultime 3 edizioni nelle fasi di eliminazione diretta.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è più tranquillo dei rivali riguardo la vittoria del campionato, grazie all’1-0 di misura nell’ultima in casa del Maiorca.

Otto punti di vantaggio sul Barcellona, a 7 giornate dalla fine, sembra un buon vantaggio visto soprattutto che i catalani in questa stagione non hanno mai dato l’impressione di poter realmente lottare per la vittoria de LaLiga.

Le probabili formazioni di Manchester City- Real Madrid

Manchester City (4-1-4-1): Ortega; Stones, Ruben Dias, Gvardiol, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, Foden, Stones, Grealish; Haaland.

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius.

Dove vederla in TV

Manchester City- Real Madrid, sarà trasmessa in diretta Amazon Prime, mercoledì 17 aprile dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Manchester City- Real Madrid

Favorito il Manchester City per la vittoria di questa sfida, bancata a 1.69 Vincitu e 1.64 Betway. Il pareggio è offerto a a quota 4.20, la vittoria del Real Madrid a 5.00 Sisal e 4.89 Vincitu.

Pronostico Manchester City-Real Madrid

La gara di andata ha dimostrato come il Manchester City, rispetto al Real Madrid, giochi più di squadra ed è meno dipendente dalle giocate del singolo.

Tutto questo premesso che, sia da una parte che dall’altra parte, ci sono tanti giocatori che la possono risolvere con una giocata. Per questo puntiamo sulla vittoria del Manchester City. Occhio al gol di Erling Haaland, criticato perchè non segna nelle partite importanti, da valutare la quota live.

Pronostico: Vittoria Manchester City

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0 / 3-1

