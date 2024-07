Per i quarti di finale del tabellone di qualificazione alla prossima stagione di Champions League, martedì 23 luglio, scendono in campo per la partita di andata, la squadra lituana del Panevezys e la formazione polacca del Jagiellonia. Pronostico Panevezys-Jagiellonia, quote scommesse e previsione.

Come si sono qualificati Panevezys-Jagiellonia?

La formazione di casa del Panevezys, si è qualificata per questo match, superando negli ottavi di finale la squadra finlandese del HJK, vincendo per 3 a 0 in casa e pareggiando 1 a 1 il match di ritorno.

La squadra in trasferta del Jagiellonia è entrata nel tabellone di qualificazione diretta dai quarti di finale. Si presenta a questa partita in trasferta valevole per i quarti di finale dei turni preliminari di Champions League nettamente favorita per il passaggio del turno.

I turni Preliminari di Champions League

Turni di qualificazione. Prima di accedere alla fase a gironi, diverse squadre provenienti da leghe minori o posizionate più in basso nelle classifiche delle leghe maggiori devono superare una serie di turni di qualificazione.

Questi turni sono generalmente strutturati in modo che le squadre con un coefficiente UEFA più basso inizino dai turni preliminari, mentre quelle con un coefficiente più alto entrino in fasi successive.

Si partirà dagli ottavi di filale fino a decretare le 8 squadre che entreranno nel tabellone ufficiale della Champions League.

Quote offerte dai bookmaker per Panevezys-Jagiellonia

Per i bookmaker non ci dovrebbe essere storia per questo match tra Panevezys-Jagiellonia, con la squadra polacca nettamente favorita per la vittoria del match.

Segno 2 offerto vincente a quota 1.50 su Netbet e su Betway, il pareggio offerto a quota 4.30, la vittoria interna della squadra lituana pagata a quota 5.25.

Pronostico Panevezys-Jagiellonia dei turni preliminari di Champions League

Il Jagiellonia, campione in carica di Polonia, parte nettamente favorita per la vittoria di questa partita contro il Panevezys. Pronostico: vittoria esterna + OVER 1.5 a quota 1.80 su Sisal.