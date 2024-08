I turni di qualificazione alla prossima Champions League, sono arrivati alle fasi finali e mercoledì 21 agosto 2024, si gioca la partita di andata tra la squadra svedese del Malmo, opposti alla formazione della Repubblica Ceca dello Sparta Praga. Pronostico Malmo-Sparta Praga, scommesse e formazioni.

Come sono arrivare le due squadre a questa finale?

La squadra di casa del Malmo, arriva a questa partita di finale, che puà garantire un posto nel tabellone di Champions League 2024-2025, dopo aver superato nei quarti di finale la squadra del Klaksvik, mentre in semifinale, hanno eliminato i greci del PAOK Salonicco.

La formazione ospite della Sparta Praga, ha eliminato nei quarti di finale la squadra irlandese del Shamrock Rovers e in semifinale ha avuto la meglio del team rumeno del FCSB, pareggiando in casa 1 a 1 e vincendo in trasferta per 3 a 2.

I turni Preliminari di Champions League

Turni di qualificazione. Prima di accedere alla fase a gironi, diverse squadre provenienti da leghe minori o posizionate più in basso nelle classifiche delle leghe maggiori devono superare una serie di turni di qualificazione.

Questi turni sono generalmente strutturati in modo che le squadre con un coefficiente UEFA più basso inizino dai turni preliminari, mentre quelle con un coefficiente più alto entrino in fasi successive.

Si partirà dagli ottavi di filale fino a decretare le squadre che entreranno nel tabellone ufficiale della Champions League.

Quote offerte dai bookmaker per Malmo-Sparta Praga

Le quote offerte dai bookmaker, vedono favorita la vittoria della squadra di casa del Malmo Segno 1 offerto vincente a quota 2.30 su Netbet e su Betway, il pareggio offerto a quota 3.40, la vittoria esterna della squadra ceca è inserita in lavagna a quota 2.90

Probabili Formazioni Malmo-Sparta Praga

Malmo (4-4-2): Dahlin; Larsen, Jansson, Zätterström, Busanello; Rieks, Sergio Peña, Berg Johnsen, Nanasi; Thelin, Bothein. Allenatore: Rydström.

Sparta Praga (3-4-3): Vindahl; Vitik, Sorensen, Zeleny; Preciado, Laci, Kairinen, Rynes; Birmancevic, Olatunji, Haraslin. Allenatore: Friis.

Pronostico Malmo-Sparta Praga di Champions League del 21/08/2024

Partita molto equilibrata in quota questa tra Malmo e Sparta Praga. Il Malmo ha il vantaggio che il campionato svedese è nel pieno della stagione e la squadra è quindi al top della condizione, mentre lo Sparta ha una rosa con quolità maggiore.

Pronostico GOL SI a quota 1.60 su Sisal

