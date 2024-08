La partita di ritorno, tra la formazione ceca dello Slavia Praga e la squadra francese del Lilla, valida per la finale del tabellone di qualificazione alla Champions League 2024-2025, è in programma mercoledì 28 agosto 2024, alle ore 21. Slavia Praga-Lilla, quote scommesse, pronostico e formazioni.

Come e’ finita la partita di andata?

Il match di andata, di questa finale che premierà la squadra vincente con un posto nella Champions League 2024-2025, giocato in Francia è terminata con il punteggio di 2 a 0 per il Lilla.

Le reti della vittoria per la squadra di casa del Lilla, sono state messe a segno da David nel primo tempo e da Zhegrova nella seconda parte della partita.

Lo Slavia Praga, era riuscito a segnare due reti, ma tutte e due sono state annullate, una per tocco di mani e una per fuorigioco e questo hanno influito di molto sul risultato finale.

Dove vedere la partita in tv?

La partita tra Slavia Praga e Lilla, valida per la finale del tabellone di qualificazione alla prossima Champions League, sarà trasmessa su Sky dalle ore 21 di mercoledì 28 agosto 2024.

Quote offerte dai bookmaker per Slavia Praga-Lilla

Le quote offerte dai bookmaker, vedono favorita la vittoria della squadra di casa dello Slavia Praga,

Segno 1 offerto vincente a quota 1.85 su Netbet e su Betway, il pareggio offerto a quota 3.60, la vittoria esterna della squadra francese è inserita in lavagna a quota 3.90

Probabili Formazioni Slavia Praga-Lilla di Champions League

Slavia Praga (3-4-3): Kinsky; Holes, Ogbu, Zima; Masopust, Zafeiris, Dorley, Diouf; Schranz, Chory, Provod. Allenatore: Trpisovsky.

Lilla (4-4-2): Chevalier; Meunier, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson; Santos, Andre, Haraldsson, Zhegrova; David, Cabella. Allenatore: Genesio.

Pronostico Sparta Praga-Lilla del 28/08/2024

La partita di andata è terminata 2 a 0 per il Lilla, lasciando molti rimpianti per lo Sparta Praga, visto che alla squadra ceca sono state annulate due reti.

Lo Sparta Praga proverà a ribaltare la gara di andata, contando sul fattore campo e sullo stato di forma, il Lilla, cercherà di difendersi e di giocare in contropiede viste le due reti di vantaggio.

