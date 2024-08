Per le finali del tabellone di qualificazioni alla Champions League 2024-2025, mercoledì 28 agosto 2024, si gioca la partita di ritorno tra i padroni di casa slovacchi dello Slovan Bratislava e la squadra ospite danese del Midtjylland. Pronostico Slovan Bratislava-Midtjylland di Champions League del 28/08/2024.

Come e’ finita la partita di andata?

Il match di andata, di questa finale che premierà la squadra vincente con un posto nella Champions League 2024-2025, giocato in Danimarca è terminato con il punteggio di 1 a 1.

Sembrava dovesse essere una formalità in Danimarca per il Midtjylland, che partiva ampiamente con il favore dei pronostici, ma la partita giocata in casa è stata molto complicata per la formazione di casa, passata in svantaggio con la rete messa a segna per lo Slovan Bratislava da Blackman e pareggiata da Chilufya.

Dove vedere la partita in tv?

La partita tra Slovan Bratislava-Midtjylland, valida per la finale del tabellone di qualificazione alla prossima Champions League, sarà trasmessa su Sky dalle ore 21 di mercoledì 28 agosto 2024.

Quote offerte dai bookmaker per Slovan Bratislava-Midtjylland

Le quote offerte dai bookmaker, prevedono una partita molto equilibrata in quota tra Slovan Bratislava-Midtjylland.

Segno 1 offerto vincente a quota 2.90 su Netbet e su Betway, il pareggio offerto a quota 3.30, la vittoria esterna della squadra danese è inserita in lavagna a quota 2.35

Pronostico Slovan Bratislava-Midtjylland di Champions League

Partita che dopo la gara di andata, terminata 1 a 1, rimane apertissima per il discorso qualificazione tra Slovan Bratislava-Midtjylland.

La squadra slovacca dello Slovan Bratislava, potrà contare sul calore del pubblico per centrare una prestigiosa qualificazione al tabellone di Champions League.

La formazione danese del Midtjylland, dovrà cambiare atteggiamento rispetto alla gara di andata giocata in Danimarca, e dovrà cercare di sfruttare al meglio le occasioni da rete che riuscirà a creare.

