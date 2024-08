Tutto pronto per la nuova UEFA Champions League 2024 con un format rivoluzionario e a 36 squadre (5 italiane). Vediamo come sarà questo nuovo format e quali saranno i match che Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna dovranno affrontare, oltre agli aggiornamenti delle quote antepost. Sorteggi Champions League 2024-25.

Sorteggi Champions League 2024-25: nuovo format e regolamento

Tante novità per la UEFA Champions League 2024-25, ad iniziare dai sorteggi effettuati a Montecarlo ma ovviamente l’interesse è tutto per il nuovo format a girone unico da 36 squadre. L’Italia, per la prima volta nella sua storia, avrà cinque squadre nella massima competizione europea.

Regolamento. Non più otto gironi da quattro squadre ma un girone unico per le 36 squadre qualificate, tra cui Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. All’interno di questo girone, ogni squadra affronterà otto squadre diverse (quattro in casa, quattro in trasferta), due per ogni fascia (quindi chi è in prima fascia giocherà comunque contro due squadre di prima fascia, chi è in seconda fascia giocherà comunque contro due squadre di seconda fascia e così via).

Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi a eliminazione diretta in gare di andata e ritorno (dalla nona alla sedicesima saranno teste di serie, non potranno affrontarsi tra loro e giocheranno il ritorno in casa) e le vincenti raggiungeranno le altre otto squadre agli ottavi. Le squadre dal venticinquesimo al trentaseiesimo posto verranno eliminate, senza possibilità di essere “ripescate” in Europa League. Da quel momento in poi si andrà direttamente a eliminazione diretta con ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e finale.

Sorteggi Champions League 2024-25: i match delle italiane e calendario completo

INTER: Manchester City (T), Lipsia (C), Arsenal (C), Leverkusen (T), Stella Rossa (C), Young Boys (T), Monaco (C), Sparta Praga (T).

MILAN: Liverpool (C), Real Madrid (T), Club Brugge (C), Leverkusen (T), Stella Rossa (C), Dinamo Zagabria (T), Girona (C), Slovan Bratislava (T).

JUVENTUS: Manchester City (C), Lipsia (T), Benfica (C), Club Brugge (T), Psv (C), Lille (T), Stoccarda (C), Aston Villa (T).

ATALANTA: Real Madrid (C), Barcellona (T), Arsenal (C), Shakhtar (T), Celtic (C), Young Boys (T), Sturm Graz (C), Stoccarda (T).

BOLOGNA: Borussia Dortmund (C), Liverpool (T), Shakhtar (C), Benfica (T), Lille (C), Sporting CP (T), Monaco (C) e Aston Villa (T).

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2024-25

Girone unico: Giornata 1: 17-19 settembre 2024; Giornata 2: 1-2 ottobre 2024; Giornata 3: 22-23 ottobre 2024; Giornata 4: 5-6 novembre 2024; Giornata 5: 26-27 novembre 2024; Giornata 6: 10-11 dicembre 2024; Giornata 7: 21-22 gennaio 2025; Giornata 8: 29 gennaio 2025.

Turni di spareggio a eliminazione diretta per gli ottavi di finale: 11-12 e 18-19 febbraio 2025

Ottavi di finale: 4-5 e 11-12 marzo 2025

Quarti di finale: 8-9 e 15-16 aprile 2025

Semifinali: 29-30 aprile e 6-7 maggio 2025

Finale: 31 maggio 2025 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera (Germania)

Calendario delle altre squadre

Manchester City: Inter (C), Psg (T), Club Brugge (C), Juventus (T), Feyenoord (C), Sporting Lisbona (T), Sparta Praga (C), Slovan Bratislava (T).

Bayern Monaco: Psg (C), Barcellona (T), Benfica (C), Shakhtar (T), Dinamo Zagabria (C), Feyenoord (T), Slovan Bratislava (C), Aston Villa (T).

Lipsia: Liverpool (C), Inter (T), Juventus (C), Atletico Madrid (T), Sporting Lisbona (C), Celtic Glasgow (T), Aston Villa (C), Sturm Graz (T).

Borussia Dortmund: Barcellona (C), Real Madrid (T), Shakhtar (C), Club Brugge (T), Celtic Glasgow (C), Dinamo Zagabria (T), Sturm Graz (C), Bologna (T).

Barcellona: Bayern Monaco (C), Borussia Dortmund (T), Atalanta (C), Benfica (T), Young Boys (C), Stella Rossa (T), Brest (C), Monaco (T).

Real Madrid: Borussia Dortmund (C), Liverpool (T), Milan (C), Atalanta (T), Salisburg (C), Lille (T), Stoccarda (C), Brest (T).

Liverpool: Real Madrid (C), Lipsia (T), Leverkusen (C), Milan (T), Lille (C), Psv (T), Bologna (C), Girona (T).

Psg: Manchester City (C), Bayern Monaco (T), Atletico Madrid (C), Arsenal (T), Psv (C), Salisburgo (T), Girona (C), Stoccarda (T).

Atletico Madrid: Lipsia (C), Psg (T), Leverkusen (C), Benfica (T), Lille (C), Salisburgo (T), Slovan Bratislava (C), Sparta Praga (T).

Club Brugge: Borussia Dortmund (C), Manchester City (T), Juventus (C), Milan (T), Sporting Lisbona (C), Celtic Glasgow (T), Aston Villa (C), Sturm Graz (T).

Leverkusen: Inter (C), Liverpool (T), Milan (C), Atletico Madrid (T), Salisburgo (C), Feyenoord (T), Sparta Praga (C), Brest (T).

Arsenal: Psg (C), Inter (T), Shakhtar (C), Atalanta (T), Dinamo Zagabria (C), Sporting Lisbona (T), Monaco (C), Girona (T).

Benfica: Barcellona (C), Bayern Monaco (T), Atletico Madrid (C), Juventus (T), Feyenoord (C), Stella Rossa (T), Bologna (C), Monaco (T).

Shakhtar: Bayern Monaco (C), Borussia Dortmund (T), Atalanta (C), Arsenal (T), Young Boys (C), Psv (T), Brest (C), Bologna (T).

Feyenoord: Bayern Monaco (C), Manchester City (T), Bayer Leverkusen (C), Benfica (T), RB Salisburgo (C), Lille (T), Sparta Praga (C), Girona (T).

Sporting Lisbona: Manchester City (C), RB Lipsia (T), Arsenal (C), Bruges (T), Lille (C), PSV (C), Bologna (T), Sturm Graz (C).

Psv: Liverpool (C), PSG (T), Shakhtar (C), Juventus (T), Sporting CP (C), Stella Rossa (T), Girona (C), Brest (T).

Dinamo Zagabria: Borussia Dortmund (C), Bayern Monaco (T), Milan (C), Arsenal (T), Celtic (C), RB Salisburgo (T), Monaco (C), Slovan Bratislava (T).

Salisburgo: PSG (C), Real Madrid (T), Atletico Madrid (C), Bayer Leverkusen (T), Dinamo Zagabria (C), Feyenoord (T), Brest (C), Sparta Praga (T).

Lille: Real Madrid (C), Liverpool (T), Juventus (C), Atletico Madrid (T), Feyenoord (C), Sporting CP (T), Sturm Graz (C), Bologna (T).

Stella Rossa: Barcellona (C), Inter (T), Benfica (C), Milan (T), PSV (C), Young Boys (T), Stoccarda (C), Monaco (T).

Young Boys: Inter (C), Barcellona (T), Atalanta (C), Shakhtar (T), Stella Rossa (C), Celtic (T), Aston Villa (C), Stoccarda (T).

Celtic Glasgow: RB Lipsia (C), Borussia Dortmund (T), Bruges (C), Atalanta (T), Young Boys (C), Dinamo Zagabria (T), Slovan Bratislava (C), Aston Villa (T).

Sparta Praga: Inter (C), Manchester City (T), Atletico Madrid (C), Bayer Leverkusen (T), RB Salisburgo (C), Feyenoord (T), Brest (C) e Stoccarda (T).

Aston Villa: Bayern Monaco (C), RB Lipsia (T), Juventus (C), Bruges (T), Celtic (C), Young Boys (T), Bologna (C), Monaco (T).

Stoccarda: PSG (C), Real Madrid (T), Atalanta (C), Juventus (T), Young Boys (C), Stella Rossa (T), Sparta Praga (C), Slovan Bratislava (T).

Girona: Liverpool (C), PSG (T), Arsenal (C), Milan (T), Feyenoord (C), PSV (T), Slovan Bratislava (C), Sturm Graz (T).

Brest: Real Madrid (C), Barcellona (T), Bayer Leverkusen (C), Shakhtar (T), Psv (C), RB Salisburgo (T), Sturm Graz (C), Sparta Praga (T).

Sturm Graz: RB Lipsia (C), Borussia Dortmund (T), Bruges (C), Atalanta (T), Sporting CP (C), Lille (T), Girona (C), Brest (T).

Slovan Bratislava: Manchester City (C), Bayern Monaco (T), Milan (C), Atletico Madrid (T), Dinamo Zagabria (C), Celtic (T), Stoccarda (C), Girona (T).

Monaco: Barcellona (C), Inter (T), Benfica (C), Arsenal (T), Stella Rossa (C), Dinamo Zagabria (T), Aston Villa (C), Bologna (T).

*(C)=Casa; (T)=Trasferta

Sorteggi Champions League 2024-25: quote aggiornate

Il Manchester City di Pep Guardiola, campione in carica, comanda nelle quote a 3,35, mentre il Real Madrid di Ancelotti insegue a 4. Lontane tutte le inseguitrici, con l’Arsenal a 10 davanti al duo Bayern Monaco-Liverpool, per cui il titolo paga 12 volte la posta.

E l’Italia? I bookmaker puntano sull‘Inter come squadra più attrezzata tra quelle della Serie A: per i nerazzurri la quarta Champions si gioca a 15. Più lontane la Juventus di Thiago Motta, a 29, e il Milan di Paulo Fonseca a 32, con l’Atalanta campione in carica dell’Europa League, proposta vincente a 34.

