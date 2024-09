Per la prima giornata di calcio in Champions League, giovedì 19 settembre 2024, alle ore 21, la squadra di casa francese del Monaco ospita la formazione spagnola del Barcellona. Monaco-Barcellona di Champions League, pronostico e scommesse.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

Il Monaco torna a giocare in Champions League e lo fa incontrando in casa il Barcellona. La squadra francese, arriva a questo match dopo il buon avvio di campionato in Ligue 1, dove è seconda in classifica con 10 punti, a pari merito con il Marsiglia e a meno 2 dalla capolista PSG.

Il Barcellona di Mister Hans-Dieter Flick, arriva in Francia, al comando del campionato nazionale di La Liga, con 15 punti, frutto di 5 partite giocate e altrettrante vittorie, l’ultima ottenuta a Girona per 4 a 1.

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Monaco-Barcellona, verrà trasmessa in diretta su SKY dalle ore 18.45 di giovedì 19 settembre 2024.

Probabili Formazioni Monaco-Barcellona di Champions League

Monaco (4-2-3-1): Köhn; Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Ben Seghir, Golovin, Akliouche; Embolo. Allenatore: Hutter.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Cubarsí, Íñigo Martinez, Alex Balde; Dani Olmo, Casado, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Flick.

Quote Scommesse per Monaco-Barcellona

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono favorita la vittoria esterna del Barcellona in questa partita in trasferta contro il Monaco.

Vittoria interna del Monaco e’ bancata a quota 4.20 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 4.00, mentre il successo esterno del Bayer Leverkusen è pagato a quota 1.75.

Pronostico Monaco-Barcellona di Champions League

Il Barcellona, una delle squadre favorita dai bookmaker pe la vittoria della Coppa, esordisce in questa trasferta insidiosa di Monaco. Per noi però la squadra spagnola vincerà la partita contro il Monanco.

Risultato Esatto di Monaco-Barcellona

Come risultato esatto per questa partita tra Monaco e Barcellona, vi consigliamo queste due opzioni: 0-2/1-3

