Martedì 1 ottobre si gioca la 2° giornata della nuova UEFA Champions League 2024-25. Alle ore 21:00 si gioca al Tehelné pole di Bratislava. Pronostico Slovan-City 1 ottobre 2024.

Pronostico Slovan-City 1 ottobre 2024: lo stato di forma delle squadre

Lo Slovan Bratislava arriva da 3 vittorie nel campione e nella coppa slovacche, ma ha esordito in Champions League perdendo con un netto 1-5 in Scozia, sul campo del Celtic, e il reparto difensivo rimane un problema visto che questa squadra subisce almeno un gol da 5 partite consecutive.

Il Manchester City è la favorita per la vittoria di questa edizione di UEFA Champions League 2024-25, anche se non è andato oltre lo 0-0 al debutto in casa contro l’Inter. Anche in campionato la squadra di Guardiola ha un pò rallentato con un doppio pareggio: 2-2 con l’Arsenal e 1-1 lo scorso weekend sul campo del Newcastle (in mezzo il 2-1 nemmeno troppo agevole in coppa di lega contro il Watford). Insomma, questo non sembra il momento migliore di citizens, ma da qui a pensare di non vincere a Bratislava ce ne passa.

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Slovan Bratislava-Manchester City, verrà trasmessa in diretta su SKY dalle ore 21.00 di martedì 1 ottobre 2024.

Probabili Formazioni Slovan Bratislava-Manchester City di Champions League

Slovan Bratislava (4-3-3): Takac; Blackman, Kashia, Wimmer, Medvedev; Tolic, Szoke, Gajdos; Barseghyan, Strelec, Weiss. Allenatore: Weiss

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Lewis, Kovacic; Savinho, Bernardo Silva, Gundogan, Doku; Haaland

Quote Scommesse per Slovan Bratislava-Manchester City

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita. Si capiscono subito i valori in campo da fatto che la vittoria interna si gioca fino @40 volte la posta su Sisal mentre la vittoria del City non va oltre l’@1.05 di Betway e Berflag. Il pareggio ri gioca intorno @15 su Planetwin e Netbet.

Pronostico Slovan Bratislava-Manchester City di Champions League

Le due formazioni non si sono mai incontrate prima. Le ultime otto partite dello Slovan Bratislava hanno prodotto un totale di 40 gol, una media di cinque a partita! Il City deve offrire una prova convincente, e il potenziale offensivo di Haaland e compagni è comprovato. Andiamo con almeno 4 reti.

Se volete alzare la quota potete prendere la somma gol asiatica Over 4.0 @1.92. Se la partita finisse esattamente con 4 gol totali avremmo il rimborso mentre con 5 o più gol andremo in cassa (ovviamente pagheremo la scommessa in caso di 3 gol o meno).

Pronostico Slovan-City: OVER 3.5 GOL @1.62

