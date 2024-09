Martedì 1 ottobre si gioca la 2° giornata della nuova UEFA Champions League 2024-25. Alle ore 21:00 si gioca al Philips Stadion di Eindhoven. Pronostico PSV-Sporting 1 ottobre 2024.

Pronostico PSV-Sporting 1 ottobre 2024: lo stato di forma delle squadre

Il PSV Eindhoven è infermabile nel campionato olandese di Eredivisie che domina con 7 vittorie su 7 (25 gol segnati, 4 concessi) dopo il 2-0 rifilato a domicilio al Willem II nel weekend, anche se gli uomini di Peter Bosz sono stati fortemente ridimensionati a Torino, alla prima di UEFA Champions League 2024-25, contro la Juventus, perdendo con un netto 1-3.

Anche lo Sporting Lisbona, dopo aver iniziato la stagione perdendo la Supercoppa portoghese ai rigori contro il Porto, ha sempre vinto nel campionato di calcio lusitano di Primeira Liga e si è confermata anche alla prima di Champions, vinta 2-0 contro il Lilla a Lisbona, 8° vittoria consecutiva per la squadra portoghese.

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champions League 2024-2025.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra PSV-Sporting, verrà trasmessa in diretta su SKY dalle ore 21.00 di martedì 1 ottobre 2024.

Probabili Formazioni PSV-Sporting di Champions League

PSV (4-3-3): Drommel; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman. Allenatore: Peter Bosz.

Sporting Lisbona (3-4-2-1): Israel; Debast, Diomande, Goncalo Inacio; Geovany Quenda, Hjulmand, Morita, Geny; Francisco Trincao, Pedro Goncalves; Gyokeres

Quote Scommesse per PSV-Sporting

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita. Quote in equilibrio con gli olandesi che giocano in casa e sono leggermente favoriti @2.50 praticamente su tutti i principali bookmakers, ad iniziare da Sisal e Snai mentre il pareggio si gioca @3.60 su Netbet e la vittoria ospite @2.65 di quota massima su Planetwin e Betway.

Pronostico PSV-Sporting di Champions League

Il PSV come detto ha perso la prima in casa della Juve, ma a Torino gli olandesi sono riusciti comunque a segnare, e sul proprio campo è davvero rato non vedere Tillman e soci andare a segno. Dall’altra parte in 10 delle ultime 12 partite UEFA dello Sporting Lisbona hanno segnato entrambe le squadre. Andiamo anche questa volta con entrambe le squadre a segno.

In alternativa si può giocare Over 2.5 gol, risultato sempre uscito in 3 precedenti tra queste due formazioni, che non si sono mai risparmiate in reti e spettacolo, dove la squadra di casa ha sempre vinto: 5-0 e 3-2 del PSV ad Eindhoven e 4-0 per lo Sporting nel match più recente (ma comunque ormai datato 2019) a Lisbona. Entrambe le quote sono comunque basse sotto @1.60, per questo alziamo il colpo con la combo Over+GG.

Pronostico PSV-Sporting: COMBO OVER 2.5+GOL SI @1.85

