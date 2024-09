Mercoledì 2 ottobre si gioca la 2° giornata della nuova UEFA Champions League 2024-25. Alle ore 18:45 si gioca al Estadio Municipal de Montilivi di Girona dove arrivano gli olandesi del Feyenoord. Pronostico Girona-Feyenoord 2 ottobre 2024.

Pronostico Girona-Feyenoord 2 ottobre 2024: lo stato di forma delle squadre

Il Girona, grande sorpresa dello scorso anno in Spagna, sta faticando e non vince da 5 partite, con 3 sconfitte (tra cui lo 0-1 di Parigi contro il PSG nella prima giornata di Champions League) seguite da 2 pareggi in campionato, 0-0 in casa col Vallecano e 1-1 sul campo del Celta Vigo, per una squadra che sta faticando a trovare la via del gol, anche se il reparto difensivo rimane solido.

Il Feyenoord è una squadra più offensiva che cercherà di scardinare la difesa del Girona, ma non è detto che non ci riesca, visto anche l’esordio di Champions, lo 0-4 interno contro il Leverrkusen, un risultato molto deludente per gli olandesi che poi in Eredivisie hanno poi portato a casa 1 vittoria interna e il pareggio a Nijmegen nel weekend per 1-1, in risultato che però lascia già il Feyenoord a -11 dal PSV in campionato, per una squadra quasi irriconoscibile.

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Girona-Feyenoord, verrà trasmessa in diretta su SKY dalle ore 18:45 di mercoledì 2 ottobre 2024.

Probabili Formazioni Girona-Feyenoord di Champions League

Girona: Paulo Gazzaniga, Alejandro Frances, Ladislav Krejci, David Lopez, Miguel Gutierrez, Yangel Herrera, Ivan Martin, Viktor Tsigankov, Donny van de Beek, Arnaut Danjuma, Cristhian Stuani.

Feyenoord: Timon Wellenreuther, Jordan Lotomba, Gernot Trauner, Thomas Beelen, David Hancko, In-Beom Hwang, Ramiz Zerrouki, Quinten Timber, Antoni Milambo, Ayase Ueda, Igor Paixao.

Quote Scommesse per Girona-Feyenoord

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita. Gli spagnoli sono favoriti @2.00 di quota su Sisal e Snai mentre il pareggio si gioca al massimo @3.70 su Betway e NetBet. La vittoria ospite si gioca invece @3.50 su Planetwin365.

Pronostico Girona-Feyenoord di Champions League

Queste due formazioni non si sono mai affrontate prima. Il Girona abbiamo visto non segnare tanto, ma la difesa rimane un ottimo reparto. Gli olandesi sono una squadra offensiva, ma in Europa non è mai facile, e lo sanno bene visto che non sono riusciti a segnare all’esordio in casa.

Ci prendiamo qualche rischio, ma ben ripagato con quota oltre la pari, per vedere un match da meno di 3 gol totali.

Pronostico Girona-Feyenoord UNDER 2.5 @2.20

