Mercoledì 2 ottobre si gioca la 2° giornata della nuova UEFA Champions League 2024-25. Alle ore 18:45 si gioca alla Veltins Arena di Gelsenkirchen. Pronostico Shakhtar-Atalanta 2 ottobre 2024.

Pronostico Shakhtar-Atalanta 2 ottobre 2024: lo stato di forma delle squadre

Lo Shakhtar ovviamente giocherà sul campo neutro di Gelsenkirchen, e non in casa, per via dei noti problemi in Ucraina. La squadra di Donetsk non perde da 4 partite tra campionato e Champions, con 2 vittorie interne, e 2 pareggi in trasferta, tra cui lo 0-0 al Dallara di Bologna nella prima giornata della UEFA Champions League 2024-25, e anche per il 2° turno l’avversaria sarà una squadra italiana.

L’Atalanta ha vinto solo 2 delle ultime 12 partite, e arriva dal 1-1 in campionato a Bologna, contro la stessa squadra che ha fermato sul pari lo Shakhtar come abbiamo visto. Pareggio anche per l’esordio in Champions della Dea, che poteva anche vincere a Bergamo nello 0-0 finale contro l’Arsenal.

Statistiche e curiosità di Shakhtar Donetsk-Atalanta

Dopo aver battuto l’Atalanta a Bergamo nell’ottobre del 2019, lo Shakhtar non è più riuscito a vincere contro avversarie italiane in Champions League. In otto partite ha raccolto tre pareggi e cinque sconfitte, e segnato un solo gol.

L’Atalanta non vince in trasferta in Champions League da quattro partite consecutive (due pareggi e due sconfitte), dove ha subito ben 11 reti.

L’ultimo successo in Champions League dell’Atalanta risale a settembre 2021 (1-0 contro lo Young Boys). Poi si è aperta una striscia di cinque gare consecutive senza successi (tre pareggi e due sconfitte). In generale, la Dea ha vinto solamente una gara delle ultime nove disputate.

Lo Shakhtar Donetsk ha vinto le ultime due gare interne in Champions per 1-0 sotto la guida di Marino Pusic.

Ademola Lookman è stato il miglior giocatore dell’Atalanta nell’esordio contro l’Arsenal per occasioni create (2), dribbling riusciti (2), tackles (4) e azioni di pressing ad alta intensità (38).

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Dove vedere la partita in TV

Shakhtar Donetsk-Atalanta si giocherà mercoledì 2 ottobre 2024, alle ore 18.45 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen.

Sky trasmetterà 185 delle 203 partite in esclusiva della Champions League 2024-25, tra cui Shakhtar Donetsk-Atalanta. Queste saranno visibili sia in tv sui canali di Sky Sport e Sky Calcio sia in streaming su Sky Go e NOW.

Probabili Formazioni Shakhtar-Atalanta di Champions League

Shakhtar Donetsk (4-3-3) – Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Azarovi; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Pedrinho, Sikan, Kevin. All.: Pusic

Atalanta (3-4-1-2) – Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All.: Gasperini.

Quote Scommesse per Shakhtar-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita. L’Atalanta è favorita @1.67 di quota massima su Sisal mentre il parteggio si gioca intorno @4.10 su Betflag e Planetwin365. La vittoria dello Shakhtar si gioca alta, fino @5 volte la posta su Netbet.

Pronostico Shakhtar-Atalanta di Champions League

Shakhtar Donetsk e Atalanta si sono già affrontate nella fase a gironi della Champions League 2019-20, con due successi esterni. Lo Shakhtar vinse a Bergamo per 2-1, l’Atalanta trionfò in Ucraina per 3-0 e conquistò il passaggio del turno. La Dea avrebbe già meritato da sfavorita contro l’Arsenal e secondo noi potrà vincere questa “trasferta”.

Pronostico Shakhtar-Atalanta: 2 @1.67

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 25€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €25 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.