Mercoledì 2 ottobre si gioca la 2° giornata della nuova UEFA Champions League 2024-25. Alle ore 21:00 si gioca al Villa Park di Birmingham. Pronostico Aston Villa-Bayern Monaco 2 ottobre 2024.

Pronostico Aston Villa-Bayern Monaco 2 ottobre 2024: lo stato di forma delle squadre

Bella sfida al Villa Park, una trasferta valida per la 2° giornata di UEFA Champions League 2024-25 da non sottovalutare per il Bayern Monaco, con i bavaresi che hanno dominato sabato in campionato, nel big match di Bundesliga col Leverkusen, ma non sono andati oltre l’1-1. La squadra di Kompany aveva però sempre vinto nelle precedenti 10 partite, compreso il 9-2 con cui hanno umiliato la Dinamo Zagabria nel primo turno.

L’Aston Villa di Emery ha rallentato nel weekend di Premier League, col 2-2 in casa del Ipswich, ma prima era stata convincente con 5 vittorie consecutive, tra cui il 3-0 del primo turno di Champions in Svizzera, sul campo dello Young Boys.

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Aston Villa-Bayern Monaco, verrà trasmessa in diretta su SKY dalle ore 21:00 di mercoledì 2 ottobre 2024.

Probabili Formazioni Aston Villa-Bayern Monaco di Champions League

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Bogarde, Konsa, Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Ramsey; Watkins. Allenatore: Emery.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Guerreiro, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Gnabry; Kane. Allenatore: Kompany.

Quote Scommesse per Aston Villa-Bayern Monaco

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita. Trasferta insidiosa, ma i bookmakers vedono gli ospiti nettamente favoriti @1.73 di quota massima di Netbet. La vittoria interna si gioca invece intorno @4.25 su Betway e Planetwin365 mentre il pareggio si trova @4.30 di quota massima, sempre su Netbet.

Pronostico Aston Villa-Bayern Monaco di Champions League

Nella storia recente non ci sono stati precedenti tra queste due formazioni, bisogna tornare indietro fino al 1982 per vedere un 1-0 dell’Aston Villa. Analizzando le ultime prestazioni di queste formazioni ci aspettiamo una partita ricca di gol, ma attenzione perché in Europa le squadre tendono a stare più attente, e gli Over non sono mai scontati, anche se ci sentiamo di consigliarvi Over 3.0 che troviamo come Somma Gol Asiatica.

Andremo in cassa in caso di 4 o più gol totali mentre nel caso di un match da esattamente 3 reti avremo la puntata pienamente rimborsata. Pagheremo ovviamente in caso di match da 2 o meno reti.

Pronostico Aston Villa-Bayern: OVER 3.0 GOL @1.83

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.