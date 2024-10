Torna per la prima volta in Francia Kylian Mbappè con la maglia del Real Madrid, per la seconda giornata di calcio in Champions League, mercoledì 2 ottobre alle ore 21. Sarà il Lilla ad ospitare i campioni in carica della competizione. Pronostici Champions League: Lilla-Real Madrid del 02/10/2024.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

Il Lilla nel campionato francese è a 10 punti, sei di distacco dal Monaco e PSG capoliste. La prima partita di Champions League è arrivata una sconfitta per 2-0 a Lisbona in casa dello Sporting.

Il Real Madrid arriva a questa sfida dopo il pareggio in Liga nel derby contro l’Atletico Madrid. Nella prima giornata, di questa competizione, è arrivata la vittoria per 3-1 sullo Stoccarda, partita molto difficile per le merengues, nonostante il risultato.

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Lilla e Real Madrid, verrà trasmessa in diretta su SKY dalle ore 21 di mercoledì 2 ottobre 2024.

Probabili Formazioni Lilla-Real Madrid di Champions League

Lilla (5-4-1): Chevalier; Meunier, Diakité, Mandi, Alexsandro Ribeiro, Bakker; Zhegrova, André Gomes, Angel Gomes, Sahraoui; Jonathan David.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Carvajal, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Junior.

Quote Scommesse per Lilla-Real Madrid di Champions League

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono favorita la vittoria esterna del Real Madrid, in questa partita esterna contro il Lilla.

Vittoria interna del Lilla bancata a quota 5.75 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 4.25, mentre il successo esterno del Real Madrid è pagato a quota 1.55.

Pronostico Lilla-Real Madrid di Champions League

Ci aspettiamo una partita con diversi gol, dove la squadra di Carlo Ancelotti la può fare da padrona. A quota leggermente più alta, rispetto alla vittoria, accendiamo questa selezione per i blancos:

Risultato Esatto di Lilla-Real Madrid

Come risultato esatto per questa partita del secondo turno di Champions League tra Lilla e Real Madrid vi consigliamo queste due opzioni:

