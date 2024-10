Nell’ambito della 3° giornata della nuova UEFA Champions League 2024-25, martedì sera a Torino sono in campo i bianconeri di Thiago Motta contro i tedeschi dello Stoccarda. Pronostico Juventus-Stoccarda 22 ottobre 2024.

Pronostico Juventus-Stoccarda 22 ottobre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi per questa sfida tra Juventus-Stoccarda valida per la 3° giornata della stagione regolare di UEFA Champions League 2024-25, in campo martedì sera.

La Juventus ha iniziato il cammino europeo con 2 belle vittorie, il 3-1 sul PSV all’esordio, e il 3-2 contro un altra tedesca, il Lipsia, una grande prova di maturità per la squadra di Thiago Motta che ha vinto nonostante i problemi. La Juve arriva inoltre dal 1-0 importante in campionato contro la Lazio e di fatto i bianconeri sono imbattuti in stagione con 10 risultati utili consecutivi.

Lo Stoccarda se la passa molto peggio con 4 pareggi, seguiti dalla sconfitta per 0-4 nel big match di sabato in Bundesliga, a Monaco di Baviera, sul campo del Bayern. Lo Stoccarda aveva aperto la Champions perdendo 1-3 a Madrid. I tedeschi scontano anche le tante assenze, e pure a Torino non ci saranno i vari Diehl, Fuhrich, Nartey, Raimund, Stergiou e Zagadou.

Come Funziona il nuovo regolamento della UEFA Champions League 2024-25

Le squadre che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Probabili Formazioni Juventus-Stoccarda del 22-10-2024

Juventus (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Douglas Luiz; Cambiaso, Yildiz, Conceicao; Vlahovic. All.: Motta.

VfB Stuttgart (4-2-3-1): Nubel; Stenzel, Roualt, Chabot, Mittlestadt; Karazor, Stiller; Millot, Undav, Leweling; Demirovic. All.: Hoeneß.

Quote Juve-Stoccarda di UEFA Champions League

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa sfida valida per la 3° giornata di Champions League. La miglior quota per l’1 si gioca su NetBet mentre il successo ospite si gioca @4.00 su Betway. Per il pareggio si viaggia intorno @3.75 sui principali operatori, come Betflag.

Pronostici Juventus-Stoccarda del 22 ottobre 2024

Le due squadre non si sono mai affrontate prima, e noi puntiamo sul buon momento dei bianconeri che in casa hanno la ghiotta occasione di fare altri 3 punti e continuare a punteggio pieno, sfruttando non solo il fattore campo, ma anche le assenze e il momento no dei tedeschi.

Il nostro pronostico Juve-Stoccarda: 1 @1.87

Risultato Esatto Juve-Stoccarda

I risultati esatti che abbiamo selezionato per questo match sono: 1-0, 2-0, 1-1.

