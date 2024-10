Analisi, probabili formazioni, migliori quote e i nostri consigli per le scommesse sulla 3° giornata di UEFA Champions League 2024-25, con la sfida in programma martedì sera a Klagenfurt. Pronostico Sturm Graz-Sporting 22 ottobre 2024.

Pronostico Sturm Graz-Sporting 22 ottobre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi per questa sfida tra Sturm Graz-Sporting valida per la 3° giornata della stagione regolare di UEFA Champions League 2024-25, in campo martedì sera. Si gioca sul campo neutrale del Wörthersee Stadion a Klagenfurt.

Lo Sturm Graz ha perso le prime 2 partite di UCL a Brest, e lo scorso turno 0-1 in casa contro il Brugge. In campionato sono arrivate però 2 vittorie per la squadra di Ilzer.

Sporting ancora imbattuto con la vittoria all’esordio per 2-0 sul Lilla, e l’1-1 sul campo del PSV nel secondo turno. In campionato la squadra di Lisbona continua ad andare forte e arriva dal 2-0 sul Casa Pia, oltre al 2-1 in coppa sul campo della Portomoneinse.

Come Funziona il nuovo regolamento della UEFA Champions League 2024-25?

Le squadre che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Probabili Formazioni Sturm Graz-Sporting del 22-10-2024

Sturm Graz (4-2-3-1): Scherpen; Johnston, Aiwu, Geryrhofer, Gazibegovic; Yalcouyè, Kiteishvili; Horvat, Boving, Jatta; Biereth. All.: Ilzer.

Club Brugge (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Vetlesen, Onyedika; Skov Olsen, Vanaken, Tzolis; Nilsson. All: Hayen.

Quote Sturm Graz-Sporting CP di UEFA Champions League

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa sfida valida per la 3° giornata di Champions League. Quota alta per i padroni di casa che si giocano @8.00 volte la posta su Sisal. Ospiti nettamente favoriti @1.38 su Netbet e @1.37 su Betway. Il pareggio si gioca @5,00 su Goldbet e Lottomatica.

Pronostici Sturm Graz-Sporting del 22 ottobre 2024

La quota per gli ospiti è troppo bassa, ma ovviamente lo Sporting è la squadra migliore tra le due. Queste formazioni si sono affrontate in un doppio scontro anche nella fase a gironi di Europa League nel 2023, con doppio successo del Sporting: 3-0 in casa e 2-1 in Austria. Vediamo una partita con almeno 3 reti complessive.

Il nostro pronostico Sturm Graz-Sporting: OVER 2.5 @1.58

Risultato Esatto Sturm Graz-Sporting Lisbona

Come risultati esatti abbiamo scelto: 1-2, 0-3.

