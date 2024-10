Mercoledì sera a Salisburgo si gioca questo match valido per la 3° giornata di UEFA Champions League 2024-25, che abbiamo analizzato nei dettagli con probabili formazioni, statistiche, migliori quote e consigli per le scommesse gratuite e risultati esatti. Pronostico Salisburgo-Dinamo Zagabria 23 ottobre 2024.

Pronostico Salisburgo-Dinamo Zagabria 23 ottobre 2024: lo stato di forma delle squadre

Abbiamo analizzato il match valido per la 3° giornata di UEFA Champions League 2024-25, Salisburgo-Dinamo Zagabria, in campo mercoledì sera dalla Red Bull Arena di Salisburgo.

I padroni di casa del Salisburgo sono favoriti, anche se dovranno fronteggiare una lunga lista di indisponibili e giocatori fermi in infermeria. Gli austriaci hanno iniziato molto male la UCL con 2 sconfitte, 7 gol incassati e nemmeno uno segnato.

Meglio la Dinamo Zagabria che dopo l’umiliante 2-9 in casa del Bayern, ha rialzato la testa in un match d’orgoglio in casa, in cui ha pareggiato 2-2 col Monaco. 2-2 è stato anche il risultato dell’ultima di campionato della Dinamo, insomma con questa squadra lo spettacolo e i gol non mancano mai (anche il Salisburgo si è ripreso nel weekend col 2-1 in campionato sull’Altach).

Come funziona il nuovo regolamento UEFA Champions League 2024-25?

Le squadre che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Probabili Formazioni Salisburgo-Dinamo Zagabria del 23-10-2024

Salisburgo (4-3-3): Blaswich; Dedic, Piatkowski, Baidoo, Terzic; Kjaergaard, Gourna-Douath, Bidstrup; Daghim, Konaté, Gloukh.

Dinamo Zagabria (4-3-3): Zagorac; Ristovski, Theophile-Catherine, Torrente, Pierre-Gabriel; Ademi, Misic, Sucic; Baturina; Petkovic, Pjaca.

Quote Salisburgo-Dinamo Zagabria di UEFA Champions League

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1×2 sul mercato italiano per questa partita di Champions League. I padroni di casa sono favoriti @1.77 su NetBet e @1.75 su Sisal. La vittoria esterna si gioca fino @4.15 su Betway e Goldbet mentre il pareggio è offerto @4.15 su Betflag.

Pronostici Salisburgo-Dinamo Zagabria del 23 ottobre 2024

Abbiamo già un pò svelato nel nostre scelte per la free pick su questo match. Il Salisburgo in casa deve assolutamente sbloccarsi, la fase difensiva della Dinamo non è adeguata in campo europeo, ma offensivamente un gol Pjaca e compagni possono sempre metterlo a segno. Andiamo con una partita in cui entrambe le squadre andranno a segno @1.60, ma se volete alzare la quota provate la combo GOL SI+OVER 2.5.

Queste formazioni si sono sfidate 8 volte in passato, e il Salisburgo non ha mai perso, con 4 vittorie e 4 pareggi. Di questi 8 scontri diretti, in ben 7 match abbiamo visto entrambe le squadre andare a segno!

Il nostro pronostico Salisburgo-Dinamo Zagabria: GOL SI @1.60

Risultato Esatto Salisburgo-Dinamo Zagabria

Come risultati esatti abbiamo fatto tre scelte a quota alta: 3-0, 2-2, 2-1.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.