Mercoledì sera a Berna si gioca questo match valido per la 3° giornata di UEFA Champions League 2024-25, che abbiamo analizzato nei dettagli con probabili formazioni, statistiche, migliori quote e consigli per le scommesse gratuite e risultati esatti. Pronostico Young Boys-Inter 23 ottobre 2024.

Pronostico Young Boys-Inter 23 ottobre 2024: lo stato di forma delle squadre

Young Boys-Inter si giocherà mercoledì 23 ottobre alle ore 21:00 al Wankdorf Stadion di Berna, in Svizzera, match valido per la 3° giornata della stagione regolare di UEFA Champions League 2024-25.

L’Inter, dopo il buon pareggio a Manchester, alla prima sul campo del City, ha superato con un netto 4-0 a San Siro la Stella Rossa. I nerazzurri sono anche reduci dalla vittoria all’Olimpico in campionato, per 1-0 sulla Roma, un match che però è costato gli infortuni di Calhanoglu ed Acerbi che non saranno a disposizione di Inzaghi.

Lo Young Boys è ancora fermo al palo dopo le prime 2 partite di UCL, in tutti i sensi visto che gli svizzeri non hanno solo perso, ma hanno già subito 8 gol senza riuscirne a segnare nemmeno uno e anche in campionato avevano perso 2 partite di fila prima del 2-1 sul Lucerna dello scorso 19 ottobre. Le due squadre non si sono mai affrontate in precedenza.

Come funziona il nuovo regolamento UEFA Champions League 2024-25?

Le squadre che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Dove vedere la partita Young Boys-Inter? Guida TV Champions League

Young Boys-Inter sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video, disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.

Probabili Formazioni Young Boys-Inter del 23-10-2024

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Ballmoos; Blum, Ali, Zoukrou, Hadjam; Niasse, Lauper; Monteiro, Imeri, Ugrinic; Ganvoula. Allenatore: Rahmen.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. Allenatore: Inzaghi.

Quote Young Boys-Inter di UEFA Champions League

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1×2 sul mercato italiano per questa partita di Champions League. Inter nettamente favorita @1.35 su Betflag e Betway mentre la vittoria dei padroni di casa si gioca in quota massima @8.50 su Sisal. Il pareggio è @5.40 su NetBet e Snai.

Pronostici Young Boys-Inter del 23 ottobre 2024

Contro Aston Villa e Barcellona gli svizzeri hanno dimostrato tutta la loro inferiorità, cosa che ci aspettiamo potrà capitare anche come l’Inter, nonostante la quota die nerazzurri regali davvero poco, e sia molto bassa sotto @1.4, anche se la potete utilizzare per qualche doppia o per le vostre multiple sulla Champions League.

Il nostro pronostico su Young Boys-Inter: 2 @1.35

Risultato Esatto Young Boys-Inter

Tra i risultati esatti possiamo invece sbizzarrirci andando a cercare quote alte, e abbiamo pensato al seguente tris: 0-2, 0-3, 1-2.

