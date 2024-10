Per la terza giornata di calcio in Champions League, mercoledì 23 ottobre 2024, alle ore 21, si gioca il match tra i padroni di casa del Benfica e la squadra ospite del Feyenoord. Pronostico Benfica-Feyenoord di Champions League del 23/10/2024.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

Il Benfica, arriva a questa terzo match valido per la Champions League 2024-2025, con 6 punti in classifica, frutto di due vittorie ottenute in trasferta a Belgrado contro lo Stella Rossa, e della vittoria interna 4 a 0 contro l’Atletico Madrid.

Il Feyenoord, allenato dal tecnico Brian Priske, arriva in Portogallo, con 3 punti in classifica, ottenuti con la sconfitta subita nella gara inaugurale in casa contro il Bayer Leverkusen, e la vittoria in trasferta per 3 a 2 a Girona.

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Benfica-Feyenoord, verrà trasmessa in diretta su SKY dalle ore 21.00 di mercoledì 23 ottobre 2024.

Probabili Formazioni Benfica-Feyenoord di Champions League

Benfica (4-3-3): Trubin, Bah, T. Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu. Allenatore: Lage.

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther, Lotomba, Beelen, Hancko, Bueno; Timber, Hwang, Milambo; Osman, Ueda, Paixao. Allenatore: Priske.

Quote Scommesse per Benfica-Feyenoord del 23/10/2024

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono favorita la vittoria interna del Benfica in questa partita in casa contro il Feyenoord.

Vittoria interna del Benfica bancata a quota 1.60 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 4.20, mentre il successo esterno del Bologna è pagato a quota 5.25.

Pronostico Benfica-Feyenoord

Ci aspettiamo una partita dominata dai padroni di casa del Benfica, che vincendo si porterebbero in testa alla classifica con 9 punti dopo 3 partite giocate. Per il Feyenoord uscire indenni da Lisbona, sarebbe un grande risultato.

Risultato Esatto di Benfica-Feyenoord

Come risultato esatto per questa partita di Champions League tra Benfica e Feyenoord, vi consigliamo queste opzioni:

