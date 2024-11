Martedì 5 novembre, alle ore 21:00, allo Stade Pierre Mauroy si gioca questa partita di calcio per la 4° giornata della stagione regolare di UEFA Champions League che abbiamo analizzato con probabili formazioni, statistiche, migliori quote, consigli per le scommesse, risultato esatto, guida tv e tutto quello che c’è da sapere per il Pronostico Lilla-Juventus 5 novembre 2024

Pronostico Lilla-Juventus 5 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Per la 4° giornata della regular season di UEFA Champions League 2024-25, si gioca Lilla-Juventus, in campo alle ore 21:00 di martedì 5 novembre.

La Juventus di Thiago Motta, reduce dallo scivolone casalingo contro lo Stoccarda (ma vincente in campionato nel weekend per 2-0 a Udine), fa visita al Lille nella quarta giornata della prima fase di UEFA Champions League.

Trasferta comunque impegnativa per i bianconeri contro un Lilla che ha perso all’esordio contro lo Sporting Lisbona ma poi ha fatto doppietta contro i club di Madrid: 1-0 sul Real e 3-1 al Wanda Metropolitano contro l’Atletico. La formazione di Genesio (che nel weekend in campionato ha pareggiato 1-1 col Lione e non perde da 7 turni in Ligue 1) si trova ora a 6 punti, gli stessi della Juve di Thiago Motta.

Statistiche Lilla-Juventus

-l Lille ha vinto solo una delle quattro partite contro squadre italiane in UEFA Champions League (1pareggio, 2 sconfitte).

-La Juventus ha perso tre delle ultime quattro partite di UEFA Champions League contro avversari francesi (1 vittoria).

-Il Lille ha battuto i campioni in carica del Real Madrid per 1-0 nella precedente partita casalinga di UEFA Champions League e cercherà di vincere per la prima volta nella sua storia due partite casalinghe in questa competizione.

-Il Lille ha effettuato solo 18 tiri in questa stagione di UEFA Champions League, il secondo più basso. Il 33% dei tiri è stato effettuato da sostituti (6/18), e tre dei loro quattro gol sono stati segnati da sostituti.

-Jonathan David determinante, ha segnato sei gol nelle ultime otto partite di UEFA Champions League con il Lille. Il Lille ha vinto tutte e cinque le partite in cui è riuscito a segnare, ma non ha vinto nessuna delle sei partite in cui non ha segnato (2 pareggi, 4 sconfitte)

Probabili Formazioni Lilla-Juventus del 05-11-2024

LILLE (4-2-3-1) – Chevalier; Meunier, Diakité, Mandi, Gudmundsson; André, Mukau; Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui; David. All.: Genesio.

JUVENTUS (4-2-3-1) – Di Gregorio; Savona, Danilo, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All.: Motta.

Migliori quote Lilla-Juventus di Champions League

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di Champions League 24-25. Bene o male su tutti i principali bookmakers, come Netbet e Goldbet, la vittoria interna si gioca @3 volte la posta mentre il successo esterno dei bianconeri si prende @2.50 su Sisal e Lottomatica. Il pareggio è offerto @3.20 di quota massima su Snai.

Guida TV: dove vedere Lilla-Juventus di UEFA Champions League

Sky trasmetterà 185 delle 203 partite in esclusiva della Champions League 2024-25 (tra cui proprio Lille-Juventus). Queste saranno visibili sia in tv sui canali di Sky Sport e Sky Calcio sia in streaming su Sky Go e NOW.

Le altre 18 partite (1 per ogni mercoledì) saranno in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video, che fino alle stagioni 2026-27 trasmetterà una partita di una formazione italiana, se qualificata, dalla prima fase fino alle semifinali. A differenza di quanto accaduto fino all’anno scorso, in chiaro non si vedrà più nessuna gara delle formazioni italiane.

Pronostici Lilla-Juventus di Champions League 05-11-2024

Non abbiamo precedenti su cui basarci; questo sarà il primo incontro tra Lille e Juventus in qualsiasi competizione. Noi pensiamo che questa partita vedrà pochi gol. Il Lilla è una delle squadre che tira meno in porta, la Juve deve ritrovare la sua solidità difensiva.

Il nostro pronostico Lilla-Juve: UNDER 2.5 @1.68

Risultato esatto Lilla-Juventus

Come risultati esatti di questa sfida a Lilla abbiamo scelto tre opzioni, pensando in prevalenza ad una partita da under: 1-1, 0-1, 1-2.

