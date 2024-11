Pronostico Liverpool-Bayer Leverkusen 5 novembre 2024

Martedì 5 novembre, alle ore 21:00, ad Anfield si gioca questo match valido per la 4° giornata della stagione regolare di UEFA Champions League che abbiamo analizzato con probabili formazioni, statistiche, migliori quote, consigli per le scommesse, risultato esatto, guida tv e tutto quello che c’è da sapere per il Pronostico Liverpool-Leverkusen 5 novembre 2024.

Pronostico Liverpool-Leverkusen 5 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Per la 4° giornata della regular season di UEFA Champions League 2024-25, si gioca Liverpool-Bayer Leverkusen, in campo alle ore 21:00 di martedì 5 novembre.

Il Liverpool è a punteggio pieno dopo le prime 3 partite di Champoons League, tutte vinte, con 6 gol segnati e solo 1 incassato, in una classifica che al vertice vede tre squadre inglesi (Aston Villa e Manchester City, oltre ai Reds). Il Liverpool sta andando forte anche in campionato dopo il 2-1 sul Brighton, e pure nella coppa nazionale dove è passata per 3-2 in trasferta, sempre contro il Brighton.

Il Bayer Leverkusen è ancora imbattuto in Europa, anche se dopo le prime 2 vittorie è arrivato l’1-1 sul campo del Brest. Le aspirine si sono un pò bloccate anche in campionato, con lo 0-0 del weekend nel big match con lo Stoccarda.

Probabili Formazioni Liverpool-Bayer Leverkusen del 05-11-2024

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Núñez, Gakpo.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky; Tah, Tapsoba, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface.

Migliori quote Liverpool-Bayer Leverkusen di Champions League

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di Champions League 24-25. I padroni di casa sono favoriti con quota @1.70 per la vittoria sui principali operatori come Goldbet e Lottomatica. La vittoria esterna si gioca @4.50 su Sisal mentre per il pareggio troviamo @4.25 su NetBet.

Guida TV: dove vedere Liverpool-Bayer Leverkusen di UEFA Champions League

La sfida sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport. Si vedrà sui canali Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 255.

Sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c’è l’app Sky Go per smartphone e tablet; l’alternativa è costituita da NOW Tv, servizio streaming live e on demand di Sky, per il quale è necessaria una sottoscrizione a parte.

Pronostici Liverpool-Bayer Leverkusen di Champions League 05-11-2024

In 5 precedenti il Liverpool ha vinto 4 volte, con 1 sola sconfitta, anche se l’ultimo scontro diretto tra queste due formazioni è ormai abbastanza datato (2012). Va comunque detto che tutti e 4 gli ultimi precedenti hanno prodotto più di 2 reti totali, un trend che potrebbe continuare anche per questa sfida anche se la quota non regala moltissimo.

Il nostro pronostico Liverpool-Leverkusen: OVER 2.5 @1.52

Risultato esatto Liverpool-Bayer Leverkusen

Per i risultati esatti abbiamo scelto tre opzioni 2-0, 2-1, 2-2.

