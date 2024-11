Martedì 5 novembre, alle ore 21:00, al nuovo stadio Bernabeu, si gioca un match classico in Europa, per la 4° giornata della stagione regolare di UEFA Champions League che abbiamo analizzato con probabili formazioni, statistiche, migliori quote, consigli per le scommesse, risultato esatto, guida tv e tutto quello che c’è da sapere per il Pronostico Real Madrid-Milan 5 novembre 2024.

Pronostico Real Madrid-Milan 5 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Per la 4° giornata della regular season di UEFA Champions League 2024-25, si gioca Real Madrid-Milan, in campo alle ore 21:00 di martedì 5 novembre. Di fronte i due club più vincenti, 15 coppe per i blancos e 7 per i rossoneri: sfida contro il suo passato per Carlo Ancelotti.

Il Milan è riuscito a sbloccarsi in Champions grazie al 3-1 contro il Bruges a San Siro lo scorso turno, un Milan che si presenta al Santiago Bernabeu per la super sfida contro il Real. La squadra di Fonseca vuole risalire la classifica dopo aver iniziato perdendo con Liverpool e a Leverkusen. In campionato i rossoneri sono riusciti a passare 1-0, non senza fatica e polemiche, nel derby lombardo e di casa Berlusconi col Monza.

Il Real Madrid è a 6 punti dopo le vittorie interne contro Stoccarda e Dortmund, ma si è fermato nella trasferta francese col Lilla (quella che attende la Juve questa settimana). I Blancos devono riscattare il pesante 0-4 nel Clasico di Liga contro il Barcellona.

Statistiche Real Madrid-Milan

-Il Real Madrid ha vinto cinque delle sue sette partite in casa contro il Milan in Coppa dei Campioni/Champions League (1 pareggio e 1 una sconfitta).

-Il Milan non ha vinto nelle ultime tre partite di UEFA Champions League contro il Real Madrid (2 pareggi, 1 sconfitta). L’ultima vittoria è il 3-2 nell’ottobre 2009 con un gol di Andrea Pirlo e una doppietta di Alexandre Pato.

-Il Real Madrid ha vinto 17 delle ultime 18 partite disputate in Europa contro avversari italiani, con l’unica sconfitta subita in casa della Juventus nell’aprile 2018 nei quarti di finale di UEFA Champions League.

-Sarà la quinta volta che l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti affronta il suo ex Milan. Nei quattro incontri precedenti, tutti come allenatore del Napoli tra il 2018 e il 2019, Ancelotti è riuscito a battere il suo ex club solo una volta (2 pareggi, 1 sconfitta).

-Il Real Madrid è imbattuto nelle ultime 15 partite casalinghe di UEFA Champions League (12V 3E), nonostante sia alla sua più lunga serie di gol incassati in casa (sei partite) dal febbraio 2013 (serie di otto).

-Il Milan ha vinto solo una delle ultime sette trasferte in UEFA Champions League (3 pareggi e 3 sconfitte). Il Milan ha segnato solo tre gol in queste sette partite, restando a secco in cinque di esse.

-Dall’inizio della stagione 2022/23, Vinícius Júnior (Real Madrid) è stato direttamente coinvolto in 25 gol in altrettante partite di UEFA Champions League (16 gol, 9 assist) – il massimo tra tutti i giocatori in questo periodo.

-Dopo aver segnato in ognuna delle sue prime quattro partite per il Real Madrid in UEFA Champions League, Jude Bellingham non ha segnato in nessuna delle sue ultime 10 partite nella competizione.

-Christian Pulisic ha segnato tre gol nelle ultime quattro presenze in UEFA Champions League con il Milan.

Probabili Formazioni Real Madrid-Milan del 05-11-2024

REAL MADRID (4-3-1-2) – Lunin; Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Mbappé, Vinicius. All.: Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All.: Fonseca.

Migliori quote Real Madrid-Milan di Champions League

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di Champions League 24-25. Il Real Madrid in casa è nettamente favorita, con quota massima @1.44 su Snai mentre la vittoria esterna dei rossoneri si gioca fino @6.75 su Sisal. Il pareggio lo troviamo @4.90 su Lottomatica e Goldbet.

Guida TV: dove vedere Real Madrid-Milan di UEFA Champions League

Sky trasmetterà 185 delle 203 partite in esclusiva della Champions League 2024-25 (tra cui proprio Real Madrid-Milan). Queste saranno visibili sia in tv sui canali di Sky Sport e Sky Calcio sia in streaming su Sky Go e NOW.

Le altre 18 partite (1 per ogni mercoledì) saranno in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video, che fino alle stagioni 2026-27 trasmetterà una partita di una formazione italiana, se qualificata, dalla prima fase fino alle semifinali. A differenza di quanto accaduto fino all’anno scorso, in chiaro non si vedrà più nessuna gara delle formazioni italiane.

Pronostici Real Madrid-Milan di Champions League 05-11-2024

Sono tantissimi i precedenti tra Real e Milan, e l’ultimo (in amichevole) è stato vinto dai rossoneri. Secondo noi i Blancos non sbaglieranno questo appuntamento interno e il Milan in questo momento non sembra avere il gioco per andare a fare risultato al Bernabeu. Vi consigliamo la vittoria del Real, quota bassa sotto @1.50, ma che potete usare anche in doppia o per le vostre multiple.

Il nostro pronostico Real-Milan: 1 @1.44

Risultato esatto Real Madrid-Milan

Vediamo la scelta Diu tre possibili risultati esatti a quota alta: 2-0, 1-0, 2-2.

