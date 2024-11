Martedì 5 novembre, alle ore 21:00, si gioca la 4° giornata della stagione regolare di UEFA Champions League che si gioca allo stadio Alvalade di Lisbona, e che abbiamo analizzato con probabili formazioni, statistiche, migliori quote, consigli per le scommesse, risultato esatto, guida tv e tutto quello che c’è da sapere per il Pronostico Sporting-Manchester City 5 novembre 2024.

Pronostico Sporting-Manchester City 5 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Per la 4° giornata della regular season di UEFA Champions League 2024-25, si gioca Sporting-Manchester City, in campo alle ore 21:00 di martedì 5 novembre.

Lo Sporting Lisbona si trova al 8° posto dopo le prime 3 giornate di Champions in cui è imbattuta e ha incassato 7 punti, frutto di 2 vittorie e 1 pareggio. I lusitani tra Champions, coppa nazionale e campionato sono lanciati con 6 vittorie di fila e in stagione, dopo aver aperto perdendo ai rigori in Supercoppa portoghese, non hanno più perso in 11 partite. Di fatto l’ultima sconfitta nei tempi regolamentari dello Sporting è datata 17 marzo, nella scorsa Europa League quando la squadra di Lisbona perse in casa dell’Atalanta agli ottavi.

Anche il Manchester City è a 7 punti, e al pari all’esordio in casa contro l’Inter, hanno fatto seguito 2 vittorie con 9 gol segnati e 0 concessi dalla squadra di Pep Guardiola che però in campionato ha perso clamorosamente sul campo del Bournemotuh nel fine settimana, e pochi giorni prima aveva perso anche in EFL sul campo del Tottenham (in entrambi i casi 1-2). Speranza per lo Sporting di fare risultato in casa?

Probabili Formazioni Sporting-Manchester City del 05-11-2024

Sporting (3-4-3): Israel; Diomande, Debast, Inacio; Quenda, Hjulmand, Morita, Nuno Santos; Trincao, Gyokeres, Pedro Goncalves.

Manchester City (4-3-3): Ortega; Lewis, Stones, Akanji, Ake; Bernardo Silva, Gundogan, Matheus Nunes; Savinho, Haaland, Foden.

Migliori quote Sporting-Manchester City di Champions League

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di Champions League 24-25. Ospiti nettamente favoriti con quota massima @1.78 per la vittoria del City su NetBet mentre il successo dello Sporting si gioca mediamante @4.25 volte la posta sui vari Snai e Lottomatica. Il pareggio si gioca @4 su Snai.

Guida TV: dove vedere Sporting-Manchester City di UEFA Champions League

Sporting-Manchester Citysi gioca alle ore 21:00 di martedм 5 novembre per la quarta giornata dei gironi di Champions League. Verrа trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. Il canale di riferimento sarа Sky Sport (256). In streaming sarа disponibile anche su Sky Go e Now Tv.

Pronostici Sporting-Manchester City di Champions League 05-11-2024

Perfetto equilibrio in 5 precedenti tra queste formazioni, con 2 vittorie per parte e 1 pareggio. La X è arrivata proprio nello scontro più recente, sempre in Champions, nel 2022, con lo 0-0 che i portoghesi riuscirono a strappare in trasferta a Manchester. Attenzione a dare per scontata la vittoria ospite, e infatti gli inglesi hanno una quota non così bassa come al solito. Almeno per il primo tempo ci aspettiamo che lo Sporting reggerà.

Il nostro pronostico Sporting-City: X 1°TEMPO @2.50

Risultato esatto Sporting-Manchester City

Per i risultati esatti di questa sfida a Lisbona abbiamo scelto tre opzioni a quota alta interessanti: 1-1, 0-1, 1-2.

