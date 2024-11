Il Paris SG ospita l’Atletico Madrid in uno dei big match più interessanti della 4° giornata di stagione regolare della UEFA Champions League 2024-25. Pronostico PSG-Atletico Madrid 6 novembre 2024.

Pronostico PSG-Atletico Madrid 6 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Per la 4° giornata della regular season di UEFA Champions League 2024-25, si gioca PSG-Atletico Madrid, in campo alle ore 21:00 di mercoledì 6 novembre al Parco dei Principi.

Il PSG è attualmente al 19° posto con soli 4 punti nelle prime 3 partite. Dopo la vittoria all’esordio (uno striminzito 1-0 in casa contro il Girona), i parigini hanno perso sul campo dell’Arsenal e non sono andati oltre l’1-1 interno col PSV. In campionato nel weekend è arrivata una vittoria, sempre al Parco dei Principi, sempre faticosa per 1-0 sul Lens. Non sembra il momento migliore per il Paris Saint Germain.

L’Atletico Madrid potrebbe approfittarne, anche se gli spagnoli se la passano anche peggio, 27° con 3 punti. Anche i Colchoneros avevano aperto la nuova Champions con una vittoria interna (2-1 sul Lipsia), ma poi sono arrivate 2 sconfitte in cui l’Atletico ha preso 7 gol, e contro avversari per nulla impossibili (0-4 sul campo del Benfica, 1-3 al Wanda contro il Lilla). In campionato le cose vanno meglio dopo il 2-0 del fine settimana sul Las Palmas.

Probabili Formazioni PSG-Atletico Madrid del 6-11-24

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Dembele, Asensio, Barcola. Allenatore: Luis Enrique.

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Witsel, Gimenez, Reinildo; De Paul, Koke, Barrios, Lino; Alvarez, Griezmann. Allenatore: Simeone.

Migliori quote PSG-Atletico Madrid di Champions League

Vediamo la comparazione delle migliori quote sulle scommesse 1X2 nel mercato italiano per questa sfida di UEFA Champions League. Il PSG in casa è nettamente favorito @1.72 su Sisal e @1.70 su Snai, forse troppo favorito visto il momento. Il pari si gioca @3.80 volte la posta su NetBet mentre la vittoria esterna si gioca @4.75 su Lottomatica e Goldbet.

Guida TV: dove vedere PSG-Atletico Madrid di UEFA Champions League

La partita tra PSG e Atletico Madrid, di scena mercoledì 6 novembre al Parco dei Principi, è anche visibile in diretta tv gratuita e in chiaro. PSG-Atletico Madrid si può vedere in tv e streaming gratis e in chiaro, tramite TV8. Come di consueto, infatti, il canale trasmette una partita di Champions per tutti, senza avere bisogno di un abbonamento.

La partita di giovedì tra PSG e Atletico, come quasi tutte le partite di Champions (ad eccezione di una per turno, trasmessa in esclusiva da Prime Video), è disponibile in diretta tv e streaming anche su Sky, Sky Go e NOW.

Gli abbonati ai servizi Sky e duqnue Sky Go, o NOW, possono guardare la partita di Champions ai canali 202 (Sky Sport Calcio) e 253 (Sky Sport).

Pronostici PSG-Atletico Madrid di Champions League del 06-11-2024

In questa sfida tra Luis Enrique e Simeone, pensiamo che i due tecnici avranno preparato nei minimi dettagli questo match, soprattutto dal punto di vista difensivo, e diversamente da quanto ci si attende, non vediamo tante reti e giochiamo Under, uscito in 6 delle ultime 9 partite dei parigini in tutte le competizioni, così come nelle ultime 3 prestazioni dei Colchoneros.

Il nostro pronostico PSG-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @2.00

Risultato Esatto PSG-Atletico Madrid

Come detto non ci aspettiamo valanghe di gol, ma tra le tre selezioni, una matta la prendiamo, un 3-2 che andrebbe a coprire con gli interessi le altre selezioni e la giocata principale da Under. Ecco le nostre opzioni a quota alta: 1-0, 1-1, 3-2.

