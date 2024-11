Non sarà la sfida più interessante della 4° giornata di Champions League 2024-25, ma a livello scommesse anche il match di Praga ci sono quote da non perdere. Ecco le nostre analisi con formazioni, quote, guida tv e Pronostico Sparta Praga-Brest 6 novembre 2024.

Pronostico Sparta Praga-Brest 6 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Per la 4° giornata della regular season di UEFA Champions League 2024-25, si gioca Sparta Praga-Brest, in campo alle ore 21:00 di mercoledì 6 novembre dall’epet Arena.

Dopo un esordio vincente col 3-0 sul Salisburgo, lo Sparta Praga è andata a calare turno dopo turno, col pareggio contro lo Stoccarda, e lo 0-5 a Manchester, sul campo del City, una sconfitta che comunque ci sta per i cechi che in questo match ci aspettiamo torneranno competitivi.

Il Brest zitto zitto è una delle sorprese di questo avvio di Champions, attualmente al 5° posto con 7 punti, imbattuta con 2 vittorie, seguite dal 1-1 interno contro il Bayer Leverkusen. In campionato però è arrivata una sconfitta per 0-1 in casa contro il Nizza nel weekend.

Probabili Formazioni Sparta Praga-Brest del 6-11-24

Sparta Praga (3-4-3): Vindahl; Vitik, Panak, Zeleny; Wiesner, Kairinen, Laci, Rynes; Olatunji, Rrahmani, Pesek.

Brest (4-3-3): Bizot; Lala, Le Cardinal, Chardonnet, Amavi; Camara, Fernandes, Magnetti; Del Castillo, Ajorque, Sima.

Migliori quote Sparta Praga-Brest di Champions League

Vediamo la comparazione delle migliori quote sulle scommesse 1X2 nel mercato italiano per questa sfida di UEFA Champions League. Lo Sparta vincente in casa si gioca @2.40 su Sisal mentre la vittoria ospite sale @3.10 su Lottomatica e Goldbet. Da non escludere nemmeno il Pari @3.40 di quota massima su Snai.

Guida TV: dove vedere Sparta Praga-Brest di UEFA Champions League

Tutte le partite, come sempre, verranno trasmesse sia in televisione che in streaming attraverso i vari broadcaster detentori dei diritti della Champions League: Sky, NOW, Amazon Prime Video e TV8.

Sparta Praga-Brest, in campo mercoledì 6 novembre alle ore 21:00, si vedrà in diretta su SKY SPORT canale 257 e in streaming su NOW.

Pronostici Sparta Praga-Brest di Champions League del 06-11-2024

Partita non semplice da prevedere, ma tendiamo a favorire i padroni di casa, anche se devono gestire delle assenze, e devono riscattare anche la sconfitta nel weekend in campionato, un ulteriore campanello d’allarme per la squadra di Praga che non ha mai sfidato il Brest in passato. Aggiungiamoci che la quota dei padroni di casa è anche bassina, ci spostiamo quindi su un match da Under 2.5 gol

Il nostro pronostico Sparta Praga-Brest: UNDER 2.5 @1.92

Risultato Esatto Sparta Praga-Brest

Secondo noi non vedremo molte reti, come abbiamo anche detto nella giocata principale, quindi il tris di scelte sui risultati esatti si riflettono su questa idea, con una sola eccezione: 1-1, 1-0, 1-2.

