A Belgrado i padroni di casa sono pronti ad ospitare un Barca che si presenta da super favorito per questo match valido per la 4° giornata di UEFA Champions League. Pronostico Stella Rossa-Barcellona 6 novembre 2024.

Pronostico Stella Rossa-Barcellona 6 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Per la 4° giornata della regular season di UEFA Champions League 2024-25, si gioca Stella Rossa-Barcellona , in campo alle ore 21:00 di mercoledì 6 novembre a Belgrado.

La Stella Rossa è ancora a secco dopo le prime 3 disastrose giornate di Champions, con 3 sconfitte, 2 gol segnati e ben 11 incassati. Il calendario non è stato clemente con la squadra di Belgrado che ha affrontato Benfica, Inter e Monaco, e ora sfida una squadra ancora superiore.

Il Barcellona sulla carta non dovrebbe avere problemi a vincere in questa trasferta, come vedremo anche dalle quote micro per il “2” dei catalani che avevano iniziato al Champions con una sconfitta clamorosa (1-2 a Monaco), ma poi si sono ripresi con 2 vittorie in cui hanno prima travolto lo Young Boys per 5-0, poi hanno spazzato via anche il Bayern Monaco per 4-1. Il Barca arriva anche dal 4-0 di Madrid nel Clasico di Liga, dove nel fine settimana è arrivato anche un netto 3-1 nel derby con l’Espanyol.

Probabili Formazioni Stella Rossa-Barcellona del 6-11-24

Stella Rossa (5-3-2): Ilic; Katompa Mvumpa, Seol Young-Woo, Spajic, Djiga, Olayinka; Maksimovic, Elsnik, Krunic; Ndiaye, Bruno Duarte.

Barcellona (4-2-3-1): Iñaki Peña; Koundé, Pau Cubarsi, Iñigo Martínez, Alejandro Balde; Marc Casadó, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Lewandowski.

Migliori quote Stella Rossa-Barcellona di Champions League

Vediamo la comparazione delle migliori quote sulle scommesse 1X2 nel mercato italiano per questa sfida di UEFA Champions League. La vittoria dei padroni di casa viaggia alta, in quota massima @17 volte la posta su Sisal, ma rimane alta @14 anche su Snai. La vittoria ospite ha una microquota @1.17 su Lottomatica e Goldbet. Il pareggio si prende @8 di quota massima sempre su Sisal, @7.60 su NetBet per la X.

Guida TV: dove vedere Stella Rossa-Barcellona di UEFA Champions League

Tutte le partite, come sempre, verranno trasmesse sia in televisione che in streaming attraverso i vari broadcaster detentori dei diritti della Champions League: Sky, NOW, Amazon Prime Video e TV8.

Stella Rossa-Barcellona, in campo mercoledì 6 novembre alle ore 21:00, si vedrà in diretta su SKY SPORT canale 255 e in streaming su NOW.

Pronostici Stella Rossa-Barcellona di Champions League del 06-11-2024

Chiaramente il Barcellona è favorito, ma la quota è ingiocabile, anche per doppie e multiple. Non ci sono precedenti su cui basarci tra queste due formazioni, ma il tasso tecnico è talmente diverso che per alzare un pò la quota (che rimane comunque bassa sotto @1.6) puntiamo sulla vittoria del Barca già avanti nel primo tempo.

Tra campionato e coppe i catalani arrivano da 6 vittorie consecutive, alcune anche molto importanti in big match, e hanno perso solo 1 delle ultime 9 partite, il clamoroso 2-4 sul campo dell’Osasuna in Liga, ma oggi non ci aspettiamo passi falsi dal Barcellona che vediamo vincenti e dominanti.

Il nostro pronostico Stella Rossa-Barcellona: PARZIALE/FINALE 2/2 @1.57

Risultato Esatto Stella Rossa-Barcellona

Come risultato esatto non è semplice fare previsioni in un match in cui gli ospiti potrebbero fare una goleada, ma siamo sempre a Belgrado e la Stella Rossa farà di tutto per evitare una figuraccia. Ecco comunque le nostre scelte: 1-3, 0-2, 0-4.

