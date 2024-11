In Germania la Dea torna in campo per la 4° giornata di UEFA Champions League 2024-25, con la squadra di Gasperini che vuole rimanere imbattuta, ma i tedeschi sono un avversario pericoloso, che ha già battuto un italiana, la Juve allo Stadium. Pronostico Stoccarda-Atalanta 6 novembre 2024.

Pronostico Stoccarda-Atalanta 6 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Per la 4° giornata della regular season di UEFA Champions League 2024-25, si gioca Stoccarda-Atalanta , in campo alle ore 21:00 di mercoledì 6 novembre dalla MHP Arena.

Per questa 4° giornata di Champions League arriva una trasferta insidiosa per l’Atalanta, di scena a Stoccarda. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono imbattuti con 5 punti, anche se il pareggio dell’ultimo turno europeo, chiuso col pari contro il Celtic, ha lasciato un po l’amaro in bocca, dopo lo 0-0 con l’Arsenal e la vittoria esterna con lo Shakhtar.

La formazione di Sebastian Hoeness, dopo la sconfitta di Madrid col Real e il deludente pari interno con lo Sparta Praga, ha messo a segno una vittoria importante, proprio contro un altra italiana, la Juventus, battuta dallo Stoccarda 1-0 allo Stadium grazie alla rete al 92′ di El Bilal Tourè, attaccante maliano arrivato proprio in estate dall’Atalanta. Lui e il nazionale tedesco Undav sono i giocatori da temere.

Probabili Formazioni Stoccarda-Atalanta del 6-11-24

Stoccarda (4-4-2): Nübel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstädt; Millot, Karazor, Stiller, Leweling; Touré, Undav. All. Hoeness.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Statistiche e betting trend su Stoccarda-Atalanta

-Stoccarda e Atalanta non si sono mai incontrate prima nelle competizioni europee.

-Lo Stoccarda ha battuto una squadra italiana, la Juventus, nella terza partita di UEFA Champions League: prima di questa aveva vinto solo una delle prime 11 partite nelle principali competizioni europee contro squadre italiane (P4 S6).

-Dopo aver subito 13 gol in sei partite nell’ultima fase a gironi di UEFA Champions League nel 2021/22, l’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata nelle tre partite del 2024/25.

-Solo il Manchester City (72) ha effettuato più tiri dello Stoccarda (65) in questa stagione di UEFA Champions League. Tuttavia, la squadra tedesca è decima in termini di gol previsti (6,17) – a pari merito con l’Atalanta – avendo effettuato più tiri, tra tutte le squadre, da fuori area (25).

-Nei primi tre turni di questa stagione di UEFA Champions League, il 50% dei pareggi a reti inviolate ha coinvolto l’Atalanta (2/4). Nessuna squadra nella storia della UEFA Champions League ha pareggiato tre delle prime quattro partite di una stagione senza reti.

-L’Atalanta ha vinto il 50% delle partite in trasferta in UEFA Champions League (6/12).

Migliori quote Stoccarda-Atalanta di Champions League

Vediamo la comparazione delle migliori quote sulle scommesse 1X2 nel mercato italiano per questa sfida di UEFA Champions League. Quote in equilibrio ma i padroni di casa sono leggermente favoriti @2.40 su Sisal mentre lo Stoccarda si gioca @2.35 su Snai. Il pari si gioca @3.85 su Lottomatica e Goldbet. La vittoria della Dea la troviamo @2.75 su NetBet.

Guida TV: dove vedere Stoccarda-Atalanta di UEFA Champions League

Stoccarda-Atalanta si giocherà mercoledì 6 novembre 2024, alle ore 21 alla MHPArena.

Sky trasmetterà 185 delle 203 partite in esclusiva della Champions League 2024-25. Queste saranno visibili sia in tv sui canali di Sky Sport e Sky Calcio sia in streaming su Sky Go e NOW (tra cui proprio Stoccarda-Atalanta).

Le altre 18 partite (1 per ogni mercoledì) saranno in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video, che fino alle stagioni 2026-27 trasmetterà una partita di una formazione italiana, se qualificata, dalla prima fase fino alle semifinali. A differenza di quanto accaduto fino all’anno scorso, in chiaro non si vedrà più nessuna gara delle formazioni italiane.

Pronostici Stoccarda-Atalanta di Champions League del 06-11-2024

L’Atalanta è la squadra che ha effettuato meno tiri in porta in questa stagione di UEFA Champions League (4), mentre i rivali dello Stoccarda hanno effettuato almeno sette tiri in porta in casa, una delle tre partite disputate finora (7 contro Real Madrid, 10 contro Sparta Praga e Juventus).

Il nostro pronostico Stoccarda-Atalanta: STOCCARDA OVER 5.5 TIRI IN PORTA @2.32

Risultato Esatto Stoccarda-Atalanta

Come risultati esatti per questo match abbiamo scelto due opzioni, una da tante reti, seguendo il trend dello Stoccarda, una da poche reti, seguendo invece il trend dell’Atalanta in Europa. Andiamo con: 2-2, 1-0.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.