Il Manchester City è favorita per la vittoria finale della UEFA Champions League davanti alle spagnole Real Madrid e Barcellona. L’Inter si gioca @19 volte la posta ed è la migliore delle italiane. Vediamo tutti gli aggiornamenti delle quote antepost e anche le sfide del prossimo turno. Aggiornamento Champions League 24-25.

Il Manchester City @4.50 è la favorita per la vittoria finale della UEFA Champions League 2024-25 sulle spagnole Real Madrid @5.50 e Barcellona @6.50. A seguire arrivano le altre inglesi che dominano questa lavagna: Liverpool @7 ed Arsenal @10, con i Gunners alla pari col Bayern Monaco.

Dopo arriva l’Inter @19 che è anche la migliore delle italiane visto che la Juventus e l’Atalanta si giocano @41 volte la posta, poi si sale ulteriormente col Milan @67. Sembra già tagliato fuori il Bologna @751.

Accesa anche la sfida per il capocannoniere con Harry Kane già a 5 centri personali, che stacca di poco Erling Haaland fermo a 3 reti, ma con quota @3.75 molto vicina a quella di Kane @3.25.

Vinicius e Lewandovski, entrambi @8, sono pronti ad inserirsi nella corsa visto che hanno segnato già rispettivamente 4 r 5 reti. Con 5 gol c’è anche Viktor Gyokeres di un sorprendente Sporting, che si gioca @9 di quota, meglio anche di Kylian Mbappe @13 (fermo ad 1 solo gol in questa Champions).

Prossima giornata di Champions: 5° turno della stagione regolare

La Champions League tornerà dopo la sosta per le Nazionali con la 5° giornata di regular season in campo martedì 26 e mercoledì 27 novembre. Vediamo le italiane, con i rossoneri che saranno i primi a scendere in campo martedì alle ore 18:45 a Bratislava, con Slovan-Milan, match che vede gli ospiti favoriti @1.22 sulla vittoria interna che si gioca @12 volte la posta (@6 il parteggio).

Martedì 26 si gioca anche Inter-RB Lipsia a San Siro alle ore 21:00. I nerazzurri aprono nettamente favoriti @1.44 sui tedeschi che si giocano @7 (pareggio @4.33). C’è anche Young Boys-Atalanta, con la Dea chiamata a vincere in svizzera da favorita @1.42 sui padroni di casa @6.50 (pari @4.75). La sfida più interessante della giornata è Bayern Monaco-PSG. I tedeschi giocano in casa e sono favoriti @1.61 sui francesi offerti @4.75 (pareggio @4.33).

Mercoledì le altre due italiane in Champions, entrambe in campo alle ore 21:00. Trasferta insidiosa in Inghilterra per i bianconeri di Thiago Motta impegnati in Aston Villa-Juventus. La Juve è sfavorita @3 volte la posta, con l’Aston Villa offerto di poco favorito @2.30 (pareggio @3.40). In Bologna-Lilla i bookmakers puntano sul fatto che gli emiliani si sbloccheranno contro i francesi su cui sono favoriti @2.45, ma è attesa una sfida in equilibrio col Lilla vincente vicina @2.87 (pareggio @3.25). Qui il big match che segnaliamo su tutti è Liverpool-Real Madrid, un grande classico del calcio europeo che vede i Reds favoriti @1.95 per la vittoria interna sui Blancos che si giocano @3.50 volte la posta (da non escludere anche la X @3.75).

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.