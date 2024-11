Martedì torna la UEFA Champions League con la 5° giornata della fase iniziale, e alle ore 21:00 dalla BayArena di Leverkusen i padroni di casa tedeschi ospitano gli austriaci del Salisburgo. Pronostici Leverkusen-Salisburgo 26 novembre 2024.

Pronostici Leverkusen-Salisburgo 26 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Per la 5° giornata di UEFA Champions League si gioca Bayer Leverkusen-Salisburgo, in campo martedì alle ore 21:00 in Germania.

Il Bayer Leverkusen è attualmente al 13° posto e dopo le prime 2 vittorie ha rallentato in Champions con un pareggio a Brest e lo 0-4 subito in un altra trasferta, a Liverpool, lo scorso turno. Le aspirine tornano in casa dove alla 2° giornata superarono 1-0 il Milan. I campioni di Germania stavano faticando anche in Bundesliga, dove però nel weekend sono tornati a vincere col lo spettacolare 5-2 (da sotto 0-2) contro l’Heidenem.

Il Salisburgo è al 30° posto e dopo le prime 3 sconfitte con 9 gol concessi e nemmeno 1 segnato, si è finalmente sbloccato raccogliendo i primi 3 punti grazie al 3-1 sul campo del Feyenoord. La squadra austriaca della Red Bull arriva da 1 pareggio, seguito da 2 sconfitte, anche nel campionato interno, e non è quindi un buon momento per gli ospiti.

Come funziona il nuovo regolamento della UEFA Champions League

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Dove vedere Leverkusen-Salisburgo? La Guida TV della Champions League 2024-2025

Bayer Leverkusen-Salisburgo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 258.

Sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c’è l’app Sky Go per smartphone e tablet; l’alternativa è costituita da NOW Tv, servizio streaming live e on demand di Sky.

Probabili Formazioni Bayer Leverkusen-Salisburgo del 26.11.24

BAYER LEVERKUSEN (3-5-2): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Tella, Palacios, Xhaka, Aleix Garcia, Grimaldo; Wirtz, Boniface. All: Xabi Alonso

SALISBURGO (4-3-3): Blaswich; Capaldo, Piatowski, Baidoo, Terzic; Clark, Gourna-Douath, Diambou; Dorgeles, Konaté, Gloukh. All: Lijnders

Migliori quote Bayer Leverkusen-Salisburgo di Champions League

Vediamo la comparazione delle migliori quote sulle scommesse 1×2 del mercato italiano per questo match di UEFA Champions League. Padroni di casa favoriti nettamente @1.20 su NetBet e @1.19 su Sisal mentre la vittoria esterna va in doppia cifra @14 su Snai e addirittura @15 su Bet365. Pareggio in quota @7.25 su Lottomatica e Goldbet.

Pronostico Bayer Leverkusen-Salisburgo del 26 novembre

Padroni di casa nettamente favoriti, ma quota senza valore, vedendo anche i problemi che stanno attanagliando la squadra di Xabi Alonso quest’anno, rispetto allo scorso in cui viaggiavano spediti come treni. Potrebbe essere una partita da No Bet, ma un po a sorpresa giochiamo Under 3.5 gol, una linea che offerta @1.90 di quota è sempre interessante in Champions.

Risultato Esatto Bayer Leverkusen-Salisburgo

Come detto non ci aspettiamo una valanga di gol, ma nemmeno una partita da 1-0, quindi andiamo con selezioni comunque ricche di reti: 3-0, 2-1, 4-0.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.