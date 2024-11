Martedì 26 novembre 2024, per la 5° giornata della regular season di UEFA Champions League, si gioca all’etihad Stadium una partita quanto mai delicata per gli uomini di Guardiola che comunque in casa sono nettamente favoriti contro gli olandesi del Feyenoord. Pronostici Manchester City-Feyenoord 26 novembre 2024.

Pronostici Manchester City-Feyenoord 26 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Tutto pronto, martedì 26 novembre alle ore 21 dall’Ethiad Stadium di Manchester per City-Feyenoord, partita valida per la 5° giornata di UEFA Champions League che abbiamo analizzato nel dettaglio.

Non è un momento facile per il Manchester City e per l’allenatore Pep Guardiola, che ha appena firmato un rinnovo importante, ma in campionato arranca con 3 sconfitte di fila e tra Premier, EFL e Champions sono 5 le sconfitte di fila per il City, una cosa che non si vedeva da una vita, e che fa capire la gravità della situazione, rimarcata dalla figuraccia di sabato, nello 0-4 interno contro il Tottenham! Anche in Champions la squadra di Manchester non brilla con 7 punti buoni per il 10° posto e oltre a Rodri, deve gestire tante altre assenze importanti e valutare condizioni di altri big.

A questo punto il Feyenoord quasi ci crede e da trasferta impossibile, in queste condizioni, qualche piccola possibilità si apre per gli olandesi che però dopo 2 vittorie in trasferta convincenti, sono crollati di colpo nell’ultimo turno, un brutto 1-3 interno contro il Salisburgo che fino a quel punto era stato pessimo. Il Feyenoord arriva però dal netto 3-0 interno del weekend di Eredivisie, anche se ha perso i 2 precedenti col City, sempre in Champions, ma ormai risalenti al 2017.

Come funziona il nuovo regolamento della UEFA Champions League

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Dove vedere Manchester City-Feyenoord? La Guida TV della Champions League 2024-2025

Manchester City-Feyenoord sarà trasmessa da Sky Sport. Si vedrà su Sky Sport 255.

Sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c’è l’app Sky Go per smartphone e tablet; l’alternativa è costituita da NOW Tv, servizio streaming live e on demand di Sky.

Probabili Formazioni Manchester City-Feyenoord del 26.11.24

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Stones, Akanji, Gvardiol; Gundogan; Lewis, Foden, B. Silva, De Bruyne; Haaland. All. Guardiola

FEYENOORD (4-1-4-1): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Zerrouki; Hadj Moussa, Stengs, Hwan In-Beom, Paixao; Carranza. All: Priske Pedersen

Migliori quote Manchester City-Feyenoord di Champions League

Vediamo la comparazione delle migliori quote sulle scommesse 1×2 del mercato italiano per questo match di UEFA Champions League. City favoritissimo @1.20 su Sisal e NetBet mentre la vittoria esterna si gioca @13 sui principali bookmakers come Lottomatica e Goldbet. Pareggio proposto @7.50 da Snai.

Pronostico Manchester City-Feyenoord del 26 novembre

Come detto il momento del City è da brividi e la quota @1.20 è inservibile. Difficile fare un pronostico su questo match, ci possiamo però sbilanciare su un possibile marcatore sa parte della squadra di Guardiola da cui ci aspettiamo comunque delle reti contro la rivedibile difesa del Feyenoord. Tolto il solito nome, Haaland, che ha una quota davvero bassa, è interessante Phil Foden oltre la pari.

Risultato Esatto Manchester City-Feyenoord

Abbiamo scelto tre possibili risultati esatti a quota alta per questo match, andando comunque ovviamente dalla parte del City, ma non sempre visto il momento: 2-0, 3-1, 2-2.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.