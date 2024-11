L’Estádio José Alvalade farà da cornice a questa sfida valida per la 5° giornata della stagione regolare di Champions League. A Lisbona arrivano i Gunners che non dovranno sottovalutare questa trasferta, con i padroni di casa in forma e reduci da una bella striscia vincente. Pronostici Sporting-Arsenal 26 novembre 2024.

Pronostici Sporting-Arsenal 26 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Sporting-Arsenal, match valido per la 5° giornata di regular season della nuova UEFA Champions League, in campo a Lisbona martedì 26 novembre, alle ore 21:00.

Lo Sporting tra campionato, coppa nazionale e Champions, arriva da 9 vittorie di fila. 17 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 18 partite per una squadra che non perde dal 24 agosto nella Supercoppa portoghese contro il Porto, e anche in quel caso la squadra dello Sporting si arrese solo ai rigori. Anche in Europa la squadra di Pereira sta volando, al 2° posto con 10 punti, imbattuta con 3 vittorie e 1 pareggio, 9 gol segnati, 2 soli concessi.

Per questo l’Arsenal non dovrà sottovalutare una trasferta del genere per una squadra che invece con 7 punti è 12° in Champions dopo il primo ko in Europa lo scorso turno, lo 0-1 a San Siro per mano dell’Inter. I Gunners hanno però riposo quota in Premier nel fine settimana, col netto 3-0 sul Nottingham e non hanno mai perso contro i portoghesi in 4 precedenti, anche se dopo l’1- in trasferta in Europa League nel 2018, sono arrivati 3 pareggi.

Come funziona il nuovo regolamento della UEFA Champions League

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Dove vedere Sporting-Arsenal? La Guida TV della Champions League 2024-2025

La sfida tra Sporting e Arsenal sarà trasmessa in diretta tv da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport (256).

Sporting-Arsenal sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c’è l’opzione Sky Go; in alternativa c’è NOW.

Probabili Formazioni Sporting-Arsenal del 26.11.24

SPORTING (3-4-3): Israel; Diomandé, Debast, Inacio; Quenda, Hjulmand, Morita, Nuno Santos; Trincao, Gyokeres, Pedro Gonçalves. All. Pereira.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Thomas Partey, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Odegaard, Rice; Martinelli, Havertz, Saka. All. Arteta.

Migliori quote Sporting-Arsenal di Champions League

Vediamo la comparazione delle migliori quote sulle scommesse 1×2 del mercato italiano per questo match di UEFA Champions League. Nonostante la striscia di imbattibilità lo Sporting è sfavorito fino @3.15 volte la posta su Snai mentre la vittoria ospite si gioca @2.25 su Sisal e Goldbet. Troviamo il pareggio @3.50 su NetBet e @3.45 su Lottomatica.

Pronostico Sporting-Arsenal del 26 novembre

Trasferta da non sottovalutare per l’Arsenal visti gli ultimi risultati dei portoghesi, ma anche i precedenti, con 3 pareggi di fila. Noi ci concentriamo sulle reti, con lo Sporting che come detto ne ha concesse solo 2 in 4 match in Champions dove la squadra di Arteta ha segnato 4 Under su 4, a fronte nei 3 gol segnati e 1 solo concesso. Giochiamo su meno di 3 gol totali, anche ben ripagati da una quota alla pari per un raddoppio pieno.

Risultato Esatto Sporting-Arsenal

La giocata principale in singola è su poche reti, quindi facciamo questa selezione anche in due risultati possibili su tre che abbiamo scelto per questo match di Champions: 1-1, 0-1, 2-0.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.