Martedì 26 novembre alle ore 21:00 torna la UEFA Champions League al Stadion Wankdorf di Berna per la 5° giornata di stagione regolare, con la Dea che cerca di mantenere l’imbattibilità europea. Pronostici Young Boys-Atalanta 26 novembre 2024.

Pronostici Young Boys-Atalanta 26 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi e le scommesse della sfida in programma martedì 26 novembre alle ore 21:00, Young Boys-Atalanta, valida per la 5° giornata della stagione regolare di Champions League.

L’Atalanta è ancora imbattuta in Champions e attualmente al 9° posto con 8 punti dopo l’importante vittoria per 2-0 a Stoccarda. Curiosità, la squadra di Gasperini ha vinto le 2 trasferte europee finora affrontate, ma ha portato a casa 2 pareggi dalle partite interne a Bergamo. Che la trasferta non sia quasi un punto a favore per l’Atalanta? Di certo i nerazzurri sono in forma anche in campionato con 7 vittorie di fila, compreso l’ultimo 3-1 sempre in trasferta, questa volta al Tardini di Parma.

Lo Young Boys è invischiato nelle zone meno nobili del campionato, al 34° posto con 4 sconfitte su 4, match in cui gli svizzeri sono riusciti a segnare 1 sola rete, concedendone la bellezza di 11. Proprio nell’ultimo turno sul campo dello Shaktar è arrivato il primo gol dello Young Boys, ma la partita è stata persa 1-2 per una formazione che non sembra all’altezza della competizione europea.

Come funziona il nuovo regolamento della UEFA Champions League

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Dove vedere Young Boys-Atalanta? La Guida TV della Champions League 2024-2025

La partita Young Boys-Atalanta, valida per la 5° giornata della UEFA Champions League, si disputerà martedì 26 novembre 2024, dalle ore 21:00, allo Stadion Wankdorf di Berna.

La partita Young Boys-Atalanta, in programma martedì 26 novembre 2024 dalle ore 21:00, sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Max (205) e Sky Sport (253), ma anche in live-streaming su NOW e Sky Go.

Probabili Formazioni Young Boys-Atalanta del 26.11.24

YOUNG BOYS (4-4-2) – Keller; Blum, Benito, Lauper, Athekame; Colley, Niasse, Ugrinic, Males; Ganvoula, Imeri. All.: Magnin.

ATALANTA (3-4-1-2) – Carnesecchi; Toloi, Hien, Kossounou; Bellanova, Pasalic, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All.: Gasperini.

Statistiche su Young Boys-Atalanta

Young Boys e Atalanta si sono già affrontati due volte in UEFA Champions League, coi nerazzurri imbattuti nel doppio confronto contro il club svizzero durante la fase a gironi 2021-22 (1-0 in casa, 3-3 in trasferta).

Lo Young Boys ha vinto soltanto una delle ultime otto partite contro squadre italiane in competizioni europee (un pari, sei sconfitte): la vittoria fu contro la Juventus (2-1) nel dicembre 2018. Da allora, quattro sconfitte e un pareggio.

L’Atalanta è imbattuta in questa Champions League (due vittorie, due pari) e ha già ottenuto più clean sheet (quattro) nel 2024-25 che in qualsiasi altra edizione del torneo cui ha preso parte.

Lo Young Boys ha la seconda peggior percentuale di conversione tiri in gol nella competizione (2,1%), dietro soltanto al Bologna (0%). Il club svizzero ha trovato la rete con soltanto uno dei 47 tiri effettuati finora nel torneo.

L’Atalanta è uno dei soli due club – insieme all’Inter – che non hanno subito gol in questa Champions League. Inoltre, soltanto il Paris Saint-Germain ha un indice di xGA più basso (1,9) rispetto a quello della squadra allenata da Gian Piero Gasperini (2,3) nella Champions 2024-25.

Lo Young Boys ha concesso ben cinque gol tra il 30′ e il 45′ nella UEFA Champions League 2024-25: più di qualsiasi altra squadra. Il 45% dei gol subiti finora nel torneo dal club svizzero è maturato proprio in quel lasso di tempo nella prima metà di gara (5/11).

Migliori quote Young Boys-Atalanta di Champions League

Vediamo la comparazione delle migliori quote sulle scommesse 1×2 del mercato italiano per questo match di UEFA Champions League. Occasione da non perdere per l’Atalanta, e la pensano così anche i bookmakers che la favoriscono @1.40 di quota massima su Sisal e NetBet mentre la vittoria dei padroni di casa si gioca @7.50 su Snai e @7.30 su Lottomatica. Pareggio offerto @5.00 da Goldbet.

Pronostico Young Boys-Atalanta del 26 novembre

Dea giustamente favorita, e secondo noi la quota @1.40 in questo caso è ottima per doppie o da inserire in multipla. Ci aspettiamo una vittoria dalla squadra di Gasperini.

Risultato Esatto Young Boys-Atalanta

Abbiamo scelto tre risultati esatti possibili per questa sfida, due dei quali vanno ovviamente verso la vittoria esterna dell’Atalanta che come visto anche nella pick principale favoriamo per la vittoria in trasferta: 0-2, 0-3, 1-1.

