Una delle sfide più interessanti della 5° giornata di UEFA Champions League è quella che va in scena mercoledì sera, alle ore 21:00 ad Anfield, dove i Reds ospitano i Blancos del Real Madrid, per una grande classica del calcio europeo che abbiamo analizzato con probabili formazioni, migliori quote, guida tv e consigli per le scommesse. Pronostico Liverpool-Real Madrid 27 novembre 2024.

Pronostico Liverpool-Real Madrid 27 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Mercoledì 27 novembre, alle ore 21.00 da Anfield Road, si gioca uno dei big match della 5° giornata di stagione regolare per la nuova UEFA Champions League 2024-2025, con Liverpool-Real Madrid che mette di fronte l’attuale capolista contro i campioni in carica spagnoli che stanno però un pò balbettando in questo avvio di stagione europeo.

Il Real Madrid ha infatti perso 1-3 l’ultima al Bernabeu contro il Milan, e ha alternato una vittoria ad una sconfitta nelle prime 4 giornate che vedono la squadra di Ancelotti a metà classifica con 6 punti. I Blancos avevano perso anche il Clasico col Barcellona in Liga il mese scorso, ma in Spagna si sono ripresi con le ultime 2 vittorie: 4-0 all’Osasuna e 3-0 lo scorso weekend sul campo del Leganes.

Il Liverpool è al comando a punteggio pieno: 4 vittorie su 4, 10 gol segnati e 1 solo concesso. Un rendimento perfetto per i Reds che nell’ultimo turno hanno asfaltato senza problemi per 4-0 il Leverkusen, sempre in casa ad Anfield, e domenica in Premier sono passati 3-2 in casa del Southampton, 5° vittoria di fila in tutte le competizioni per il Liverpool che non perde dallo scorso 14 settembre (da allora 13 vittorie e 1 pareggio).

Come funziona il nuovo regolamento della UEFA Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Dove vedere Liverpool-Real Madrid? Guida TV Champions League

La sfida tra Liverpool e Real Madrid sarà visibile in diretta tv gratis: la partita è stata scelta per essere trasmessa su TV8 in chiaro e senza bisogno di un abbonamento. L’alternativa per i clienti Sky è di seguire la gara su Sky Sport Calcio e sul canale Sky Sport 253 del satellite.

In streaming potrete seguire questo big match sul sito di TV8.it ma anche su SkyGo e su Non TV.

Probabili formazioni Liverpool-Real Madrid del 27.11.24

LIVERPOOL (4-2-3-1): Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Nunez. All. Slot.

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Mendy; Modric, Camavinga, Bellingham; Brahim Diaz, Arda Guler; Mbappé. All. Ancelotti.

Migliori quote Liverpool-Real Madrid di Champions League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 di Calcio sul mercato italiano per questo match di UEFA Champions League 2024-2025. Nonostante l’avversario blasonato, il Liverpool è favorito @1.85 su Sisal e Snai mentre la vittoria del Real è offerta @3.90 su NetBet. Pareggio @3.85 su Lottomatica e Goldbet.

Pronostico Liverpool-Real Madrid, Champions League del 27 novembre

Il Real Madrid lo scorso anno ha eliminato il Liverpool ai quarti di finale, con i Blancos che negli ultimi 8 precedenti contro i Reds contano 7 vittorie e 1 pareggio. Il Liverpool questa volta in casa ha tutte le carte in regola per provare a spezzare questa astinenza di vittorie contro il Real, ma non sarà semplice. Giochiamo su un primo tempo equilibrato.

Risultato Esatto Liverpool-Real Madrid, 5° giornata Champions

Abbiamo scelto tre possibili risultati esatti a quota alta per questo big match di Champions League, giocando praticamente in tripla: 1-0, 2-2, 1-2.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.