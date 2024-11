Mercoledì 27 novembre serata di grande calcio nel Principato, allo Stade Louis II dove arrivano i portoghesi del Benfica nella sfida col Monaco per la 5° giornata di UEFA Champions League. Vediamo probabili formazioni, guida tv, migliori quote e consigli per le scommesse sul calcio. Pronostico Monaco-Benfica 27 novembre 2024.

Pronostico Monaco-Benfica 27 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere cosa ci aspetta mercoledì 27 novembre, per questa sfida della 5° giornata di stagione regolare in Champions League 2024-2025, con analisi e consigli per le scommesse su Monaco-Benfica.

Il Monaco ha iniziato molto bene in Champions, tanto che è al 3° posto, imbattuto con 3 vittorie (comprese le ultime 2) e 1 pareggio. Nello scorso turno la squadra del Principato è passata 1-0 al Dallara di Bologna, e ha vinto anche nel weekend in Ligue 1 per 3-2 sul Brest, 3° vittoria consecutiva per il Monaco.

Il Benfica è 19° con 6 punti, e dopo un ottimo avvio da 2 vittorie, hanno perso le ultime 2 di Champions, anche se in casa del Bayern i portoghesi hanno venduto cara la pelle nello 0-1 finale. In Portogallo il Benfica però va a gonfie vele col 4-1 nel big match di campionato col Porto, e il 7-0 in coppa contro l’Estrela. I lusitani inoltre sono imbattuti in 3 precedenti contro il Monaco, con 2 vittorie 2 pareggio, anche se le squadre non si sfidano da 10 anni.

Come funziona il nuovo regolamento della UEFA Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Dove vedere Monaco-Benfica? Guida TV Champions League

Monaco-Benfica si giocherà mercoledi 27 novembre alle 21:00 e il match sarà trasmesso tramite il canale Sky Sport (255). Quest’anno quasi tutta la competizione della UEFA Champions League è un’esclusiva Sky, senza possibilità di vedere le partite in chiaro tranne per alcune gare di squadre straniere.

Per quanto riguarda lo streaming i match potranno essere seguiti sull’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, oppure su NOW.

Probabili formazioni Monaco-Benfica del 27.11.24

Monaco (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Ben Seghir, Embolo; Minamino. Allenatore: Hutter.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino; Di Maria, Akturkoglu, Kokcu; Pavlidis. Allenatore: Lage.

Migliori quote Monaco-Benfica di Champions League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 di Calcio sul mercato italiano per questo match di UEFA Champions League 2024-2025. Il Monaco è favorito @2.25 sui principali bookmakers come Bet365, Snai e Lottomatica che sono tutti abbastanza allineati mentre la vittoria esterna si gioca @3.10 di quota massima su Sisal. Pareggio @3.70 su NetBet.

Pronostico Monaco-Benfica, Champions League del 27 novembre

Sfida non semplice da analizzare, noi ci concentriamo sui gol. Il Monaco ha concesso solo 4 gol in questa Champions, il Benfica ha segnato 7 reti a fronte di 5 concesse, ed entrambe arrivano da partite da Under 2.5 reti che ci viene anche ben ripagata con una quota sopra la pari.

Risultato Esatto Monaco-Benfica, 5° giornata Champions

Anche sui risultati esatti che abbiamo scelto si riflette l’idea di poche reti, anche se prendiamo pure un risultato da Over per variare: 1-1, 2-0, 2-1.

