Per la sesta giornata di calcio in Champions League, martedì 10 novembre 2024, alle ore 18.45, allo stadio Maksimir di Zagabria, si affrontano la squadra di casa croata della Dinamo e la formazione ospite scozzese del Celtic Glasgow. Dinamo Zagabria-Celtic di Champions League, pronostico e quote scommesse.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

La Dinamo Zagabria, arriva a questo incontro valido per il quinto turno di Champions League 2024-2025, ventitreesima in classifica con 7 punti, (e attualmente qualificata per i Play Off dei sedicesimi di finale) ed è reduce dalla brutta sconfitta interna subita per 3 a 0 dal Borussia Dortmund.

Il Celtic Glasgow, arriva in Croazia, ventesimo in classifica con 8 punti in classifica (e attualmente qualificata per i Play Off dei sedicesimi di finale). La squadra scozzese, viene dal pareggio interno dell’ultimo turno giocato, contro la formazione belga del Club Brugge, per 1 a 1.

Probabili Formazioni Dinamo Zagabria-Celtic Glasgow

Dinamo Zagabria (4-1-4-1): Zagorac; Ristovski, Raul Torrente, Theophile-Catherine, Pierre-Gabriel; Bernauer; Pjaca, Kacavenda, Baturina, Hoxha; Petkovic. Allenatore: Jakirovic.

Celtic (4-3-3): Schmeichel; Johnson, Carter-Vickers, Trusty, Valle; Hatate, McGregor, Paulo Bernardo; Kuhn, Furuhashi, Maeda. Allenatore: Rodgers.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Dinamo Zagabria e Celtic, verrà trasmessa in diretta su SKY dalle ore 18.45 di martedì 10 dicembre 2024.

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Quote Scommesse per Dinamo-Celtic del 10/12/2024

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono favorita la vittoria esterna del Celtic Glasgow in questo match in trasferta contro la Dinamo Zagabria.

Vittoria interna della Dinamo Zagabria bancata a quota 3.10 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.50, mentre il successo esterno del Celtic Glasgow è pagato a quota 2.55.

Pronostico Dinamo Zagabria-Celtic Glasgow di Champions League

Partita molto importante per entrambe le squadre in vista di un possibile passaggio al paly off dei sedicesemi di finale. La Dinamo Zagabria, ha 7 punti in classifica e deve fare punti per muovere la classifica, al Celtic potrebbe andare bene anche un pareggio.

Risultato Finale Esatto Dinamo-Celtic

Come risultato esatto per questa partita di Champions League tra Dinamo Zagabria e Celtic Glasgow, vi consigliamo queste opzioni:

