Martedì 10 dicembre, alle ore 21.00 dalla BayArena di Leverkusen va in scena un match molto importante per i nerazzurri di Inzaghi che vogliono continuare a volare in Europa, per questa sfida valida per l’8° giornata della stagione regolare di UEFA Champions League 2024-2025. Pronostico Bayer Leverkusen-Inter 10 dicembre 2024.

Pronostico Bayer Leverkusen-Inter 10 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo come si presentano Bayer Leverkusen-Inter alla sfida in Germania di martedì 10 dicembre alle ore 21.00, valida per l’8° giornata della nuova UEFA Champions League 2024-2025.

Dopo aver superato un altra tedesca, il Lipsia, ed essere salito al 2° posto, l’Inter di Simone Inzaghi è pronta a un nuovo match importante in Europa, fresca del 3-1 con cui ha regolato il Parma in campionato.

Il Bayer Leverkusen di di Xabi Alonso, attualmente sesto, è reduce dal roboante 5-0 rifilato al Salisburgo e, in questo torneo europeo, ha peraltro già battuto un club italiano, il Milan. Tra campionato (2-1 interno al St.Pauli in Bundesliga nel weekend), coppa nazionale e champions, le asprine hanno sempre vinto nelle ultime 5 partite.

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Guida TV Champions League. Dove vedere la partita Leverkusen-Inter?

La partita Bayer Leverkusen-Inter, in programma martedì 10 dicembre 2024 dalle ore 21:00, sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in live-streaming su NOW e Sky Go.

Statistiche scommesse Leverkusen-Inter

-Il Bayer Leverkusen ha perso tutti e tre i precedenti europei contro l’Inter. L’ultima volta che Bayer Leverkusen e Inter si sono affrontati in Champions League fu nella stagione 2002-03. I nerazzurri vinsero sia la gara casalinga (3-2) che quella esterna (2-0) nella fase a gironi.

-L’Inter ha vinto le ultime quattro partite di Champions, peraltro senza concedere neppure un gol. L’Inter potrebbe diventare la prima squadra a realizzare sei clean sheet nelle prime sei giornate di una singola edizione della Champions League (0 gol concessi nelle precedenti cinque gare).

–Yann Sommer non ha subito gol nel 75% delle partite giocate difendendo i pali dell’Inter in UEFA Champions League (9/12): si tratta della percentuale più alta tra tutti i portieri che hanno giocato almeno 10 gare nella competizione.

-Dall’inizio del 2023-24, il Bayer Leverkusen ha vinto sette delle ultime otto partite giocate in casa tra tutte le competizioni europee (un pareggio). Complessivamente, il club tedesco ha segnato 21 gol in più degli avversari in questo intervallo di gare (27 gol segnati, sei quelli subiti) con 206 tiri effettuati a fronte di soli 68 concessi.

Probabili Formazioni Bayer Leverkusen-Inter

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Hincapie, Tah, Tapsoba; Grimaldo, Andrich, Xhaka, Frimpong; Wirtz, Palacios, Schick. All. Alonso.

INTER (3-5-2): Sommer; Bastoni, Acerbi, Bisseck; Dimarco, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Migliori quote Bayer Leverkusen-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1×2 per le scommesse di calcio sul mercato italiano per questo match valido per l’8° giornata di UEFA Champions League 2024-2025. I padroni di casa sono favoriti @2.25 si quota massima su Snai e Lottomatica mentre la vittoria esterna dei nerazzurri si gioca @3.20 su NetBet. Pareggio in quota @3.55 su Goldbet.

Pronostico Bayer Leverkusen-Inter di UEFA Champions League

L’Inter in Champions potrebbe subire la sua prima rete in questa trasferta in Germania, ma allo stesso tempo ci aspettiamo almeno un gol dei nerazzurri. La quota non regala tantissimo ma giochiamo entrambe le squadre a segno.

Risultato Esatto Bayer Leverkusen-Inter del 10.12.2024

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per il risultato finale ed esatto di questo match di Champions League: 1-1, 2-1, 1-3.

