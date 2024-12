A Torino mercoledì sera, ore 21.00, si gioca un big match importante per la 6° giornata di Champions League, tra due formazioni che non se la passano benissimo, specialmente il City di Guardiola sempre in crisi. Pronostico Juventus-Manchester City 11 dicembre 2024.

Pronostico Juventus-Manchester City 11 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo come si presentano Juventus-Manchester City alla sfida di Torino di mercoledì 11dicembre alle ore 21.00, valida per la 6° giornata della nuova UEFA Champions League 2024-2025.

La Juventus è solo al 19° posto in Champions dopo i due ultimi pareggi 1-1 a Lilla e 0-0 sul campo dell’Aston Villa. I bianconeri tornano in casa, ma sono sempre attanagliati dalla pareggite che li ha visti chiudere sul 2-2 in rimonta anche nell’ultimo turno di campionato contro il Bologna (4° pareggio consecutivo tra campionato e Champions per la Juve).

Il Manchester City è l’altra grande malata del calcio europeo, al momento solo 17° in Champions dopo il clamoroso 3-3 interno con Feyenoord, con gli uomini di Guardiola che si sono fatti rimontare da 3-0 nell’ultimo quarto d’ora, una cosa che non era mai successa in Champions. In campionato ancora un mezzo passo falso, il 2-2 sul campo del Crystal Palace pero il City che da anni non viveva una crisi così accesa.

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Guida TV Champions League: dove vedere Juventus-Manchester City?

La partita Juventus-Manchester City, valida per la 6ª giornata della UEFA Champions League, si disputerà mercoledì 11 dicembre 2024, dalle ore 21:00, all’Allianz Stadium di Torino. Sarà visibile in esclusiva su Prime Video, servizio streaming on demand di Amazon.

Probabili Formazioni Juventus-Manchester City di UEFA Champions League

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Kalulu, Gatti, Savona; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Conceição; Vlahovic. All. Motta.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Gvardiol, Dias, Akanji, Walker; De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Grealish, Doku, Haaland. All. Guardiola.

Migliori Quote Juventus-Manchester City del 11.12.2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1×2 per le scommesse di calcio sul mercato italiano per questo match valido per la 6° giornata di UEFA Champions League 2024-2025. Nonostante i problemi e la trasferta il City è favorito @2.00 su Snai per la vittoria a Torino, con la Juve offerta @3.80 su Lottomatica e il pareggio @3.50 su NetBet.

Statistiche scommesse Juventus-Manchester City

–Juventus e Manchester City si sono già affrontati sei volte in competizioni europee. Dopo aver perso nel primo incontro coi Citizens – 0-1 in Coppa UEFA nel settembre 1976 – i bianconeri sono rimasti imbattuti in ognuna delle cinque sfide successive (tre vittorie, due pari).

-La Juventus ha perso quattro delle ultime sei sfide casalinghe (due vittorie) in UEFA Champions League, inclusa quella più recente (0-1 con lo Stoccarda nella terza giornata).

-Il Manchester City ha subito sette gol nelle ultime due gare di questo torneo – quattro contro lo Sporting, tre contro il Feyenoord – dopo aver mantenuto la porta inviolata nelle prime tre giornate. Durante tutta la sua carriera da allenatore in Champions League, Pep Guardiola non ha mai visto una sua squadra incassare almeno due gol a gara in tre partite di fila.

Pronostico Juventus-Manchester City di UEFA Champions League

La Juve potrà sfruttare il fattore campo e i problemi degli ospiti inglesi per provare a fare risultato, ricordando anche i bianconeri non hanno mai perso negli ultimi 5 precedenti contro il City.

Risultato esatto Juventus-Manchester City del 11 dicembre 2024

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per il risultato finale ed esatto di questo match di Champions League: 1-1, 1-0, 0-2

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.