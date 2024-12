Mercoledì 11 dicembre, alle ore 21.00 da San Siro, si gioca la 6° giornata della regular season di UEFA Champions League, con i rossoneri che cercano la 4° vittoria consecutiva in Europa. Vediamo probabili formazioni, comparazione migliori quote, statistiche e scommesse sul calcio, con tutto quello che c’è da sapere per il Pronostico Milan-Stella Rossa 11 dicembre 2024.

Pronostico Milan-Stella Rossa 11 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo come si presentano Milan-Stella Rossa alla sfida di San Siro di mercoledì 11dicembre alle ore 21.00, valida per la 6° giornata della nuova UEFA Champions League 2024-2025.

Il Milan è risalito al 16° posto con 9 punti frutto delle ultime 3 vittorie consecutive dei rossoneri, compreso l’ultimo 3-2 a Bratislava, anche se la panchina di Fonseca rimane in bilico dopo un altro ko in campionato per il Milan che ha perso il big match di Bergamo con l’Atalanta.

La Stella Rossa è al 31° posto, e dopo le prime 4 sconfitte, lo scorso turno si sono sbloccati di colpo col 5-1 sullo Stoccarda mentre nel fine settimana nel campionato serbo hanno dominato con un tennistico 6-0 contro l’Odzaci.

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Guida TV Champions League: dove vedere Milan-Stella Rossa?

La partita Milan-Stella Rossa, valida per la 6ª giornata della UEFA Champions League, si disputerà mercoledì 11 dicembre 2024, dalle ore 21:00, allo stadio San Siro di Milano, sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in live-streaming su NOW e Sky Go.

Probabili Formazioni Milan-Stella Rossa di UEFA Champions League

MILAN (4-2-3-1): Maignan; T. Hernandez, Gabbia, Thiaw, Emerson Royal; Reijnders, Fofana; Loftus-Cheek, Chukwueze, Leão; Morata. All. Fonseca.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Gutesa; Mimovic, Spajic, Djiga, Seol; Elsnik, Krunic; Felicio Milson, Maksimovic, Silas; Ndiaye. All. Milojevic.

Migliori Quote Milan-Stella Rossa del 11.12.2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1×2 per le scommesse di calcio sul mercato italiano per questo match valido per la UEFA Champions League 2024-2025. Nettamente favoriti i rossoneri @1.27 su Snai mentre la vittoria esterna si gioca fino @12 volte la posta su Sisal e Netbet. Pareggio @6.15 su Lottomatica.

Statistiche scommesse Milan-Stella Rossa

–Milan e Stella Rossa si sono già affrontati in sei precedenti europei, coi rossoneri finora imbattuti contro il club serbo (due vittorie, quattro pareggi).

-La Stella Rossa ha vinto soltanto uno dei 14 match giocati in trasferta contro squadre italiane (quattro pareggi, nove sconfitte). L’unico successo è maturato contro il Chievo Verona (2-0) nell’ottobre 2002 in Coppa UEFA.

-Il Milan ha vinto le ultime tre gare di UEFA Champions League, più di quante vinte nelle precedenti 11 partite nella competizione (due vittorie, tre pari, sei ko). L’ultima volta che i rossoneri vinsero almeno quattro match di fila in Champions fu tra il febbraio e l’aprile 2005 (cinque).

-Battendo 5-1 lo Stoccarda nel turno precedente, la Stella Rossa ha chiuso una striscia di 14 partite consecutive senza vittorie in Champions (un pareggio, 13 sconfitte).

-Dall’inizio della scorsa stagione, Rafael Leão è il giocatore del Milan che ha partecipato a più gol in tutte le maggiori competizioni europee: nove, con cinque reti e quattro assist. Christian Pulisic ha partecipato a otto marcature nelle ultime 12 presenze in rossonero tra tutte le maggiori competizioni europee (sei gol, due assist), inclusi quattro gol e un assist nelle ultime sei partite di UEFA Champions League.

Pronostico Milan-Stella Rossa di UEFA Champions League

Ci aspettiamo un Milan vincente, ma attenzione alla Stella Rossa che un gol potrebbe anche segnarlo, con i rossoneri che in Champions non hanno mai tenuto la porta inviolata in 5 partite, nemmeno nelle tre più recenti tutte vinte, subendo 2 reti anche nell’ultimo turno contro il modesto Slovan. La Stella Rossa ha segnato almeno una rete in 4 partite su 5 in Europa, unica eccezione lo 0-4 sempre a San Siro, ma contro l’Inter che finora non ha subito nemmeno una rete in Champions.

Risultato esatto Milan-Stella Rossa del 11 dicembre 2024

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per il risultato finale ed esatto di questo match di Champions League: 2-1, 3-1, 0-1

