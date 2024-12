La MHPArena nella serata di mercoledì 11 dicembre, alle ore 21:00, ospita questo match valido per la 6° giornata di regular season con la nuova Champions League. Vediamo tutto quello che serve per il Pronostico Stoccarda-Young Boys 11 dicembre 2024.

Pronostico Stoccarda-Young Boys 11 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo come si presentano Stoccarda-Young Boys alla sfida in Germania di mercoledì 11dicembre alle ore 21.00, valida per la 6° giornata della nuova UEFA Champions League 2024-2025.

Lo Stoccarda è crollata al 27° posto dopo le ultime 2 sconfitte dei tedeschi che prima hanno perso 0-2 in casa contro l’Atalanta, e poi sono stati travolti 1-5 a Belgrado, dalla Stella Rossa. In Germania le cose vanno meglio dopo il 3-2 con l’Union Berlino in Bundesliga e il 3-0 a Ragensburg in DFB Pokal.

Lo Young Boys è ultimo con 0 punti, 5 sconfitte su 5 per gli svizzeri che sono i peggiori in Champions, anche come gol segnati (appena 2 a fronte di 17 concessi). Anche nel fine settimana nel campionato le cose non sono andate bene per i gialloneri che hanno perso 1-3 sul campo del Sion.

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Guida TV Champions League: dove vedere Stoccarda-Young Boys?

Il match tra Stoccarda e Young Boys si giocherà presso la MHPArena di Stoccarda. Uno degli stadi storici della Germania, teatro di molteplici match di Mondiali, Europei e finali europee. Inaugurato nel 1933, ha una capienza di circa 60.000 spettatori.

Il match sarà trasmesso tramite il canale Sky Sport (256) e in streaming sull’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, oppure su NOW.

Probabili Formazioni Stoccarda-Young Boysdi UEFA Champions League

Stoccarda (4-2-3-1): Nübel; Stergiou, Rouault, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Vagnoman, Millot, Führich; Demirović. Allenatore: Hoeness.

Young Boys (4-4-2): Von Ballmoos; Blum, Camara, Lauper, Hadjam; Colley, Niasse, Ugrinic, Monteiro; Ganvoula, Itten. Allenatore: Magnin.

Migliori Quote Stoccarda-Young Boys del 11.12.2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1×2 per le scommesse di calcio sul mercato italiano per questo match valido per la 6° giornata di UEFA Champions League 2024-2025. Stoccarda favorita, con quota massima @1.35 su Lottomatica mentre la vittoria esterna viaggia @9 volte la posta su Sisal e @8 su NetBet. Pareggio offerto @5.75 su Snai.

Pronostico Stoccarda-Young Boys di UEFA Champions League

Queste squadre si sono affrontate 5 volte in precedenza, con lo Stoccarda che vinse le prime 2 sfide del lontano 2010, ma poi furono sempre gli svizzeri a battere i tedeschi. Mai un pareggio per queste due formazioni, e crediamo che anche questa volta non vedremo una X. Andiamo invece con una partita che vedrà dai 3 ai 5 gol totali nella Multiplo.

Risultato esatto Stoccarda-Young Boys del 11 dicembre 2024

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per il risultato finale ed esatto di questo match di Champions League: 3-0, 2-1, 2-2

