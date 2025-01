Martedì si torna in campo per la 7° giornata della regular season per la nuova UEFA Champions League 2024-2025, e a Bergamo la Dea ospita gli austriaci dello Sturm Graz, attualmente al 29° posto. Pronostico Atalanta-Sturm Graz 21 gennaio 2025.

Pronostico Atalanta-Sturm Graz 21 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Atalanta-Sturm Graz, match valido per la 7° giornata della UEFA Champions League 2024-2025, in campo martedì 21 gennaio 2025.

L’Atalanta con 11 punti è attualmente al 13° posto che consentirebbe alla Dea di giocarsi la seconda fase, anche se dai 16esimi, senza bye al primo turno. La squadra di Gasperini deve però archiviare subito sia la sconfitta interna per 2-3 contro il Real Madrid nell’ultimo turno di Champions, ma anche la sconfitta nel weekend, sempre in casa, e sempre col punteggio di 2-3, questa volta in favore del Napoli che allunga così proprio sulla Dea in testa al campionato di calcio italiano.

Lo Sturm Graz è 29° con 3 punti conquistati grazie all’unica vittoria per 1-0 col Girona, due turni fa, mentre la scorsa giornata di Champions ha visto gli austriaci perdere 2-3 a Lilla.

Come funziona il nuovo regolamento di UEFA Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Guida TV Champions League: dove vedere Atalanta-Sturm Graz?

Puoi guardare la partita di UEFA Champions League Atalanta – Sturm Graz sui canali Sky Sport. Su Sky puoi vedere in esclusiva 185 delle 203 partite a stagione della nuova UEFA Champions League 2024/2025, tutte disponibili anche in 4K.

Probabili Formazioni Atalanta-Sturm Graz del 21-01-25

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samarzic, Brescianini; Retegui. Allenatore: Gasperini.

Sturm Graz (4-1-2-1-2): Khudyakov; Johnston,Geyrhofer, Wüthrich, Lavalée; Stankovic; Chukwuani, Yalcouyé; Kiteishvili; Biereth, Boving. Allenatore: Säumel.

Migliori quote Atalanta-Sturm Graz di Champions League

Vediamo la comparazionei delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match valido per la 7° giornata della regular season di UEFA Champions League. L’Atalanta è nettamente favorita @1.20 su Sisal mentre la vittoria esterna si gioca fino @14 volte la posta su Goldbet, col Pareggio @7.50 su Snai.

Pronostico Atalanta-Sturm Graz: le nostre scommesse

3 gol incassati in casa col Napoli nel weekend di Serie A, e 3 gol incassati anche in casa contro il Real nell’ultimo turno di Champions. La Dea in generale non ha mai vinto nelle ultime 5 partite tra tutte le competizioni (3 pareggi e 2 sconfitte). Non è un momento positivo per la squadra di Gasperini che però non può fallire ancora in casa, contro un avversario così modesto.

L’Atalanta secondo noi metterà le cose in chiaro già dai primi 45 minuti, segnaliamo 1/1 nelle scommesse Primo Tempo/Finale. Le squadre si sono affrontate 2 volte nell’Europa League del 2023, con il pari per 2-2 all’andata in Austria, e l’1-0 del ritorno a Bergamo, anche se in quell’occasione la Dea la sbloccò sono al 50° del secondo tempo.

Risultato Finale Atalanta-Sturm Graz

Per questa partita di UEFA Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 3-1.

Classifica Play off ottavi di finale Champions League 24-25

La classifica attuale, prima della settima giornata in Champions League, vede queste otto squadre classificate per gli ottavi di finale. In testa alla classifica, con 18 punti, a punteggio pieno, troviamo il Liverpool, al secondo posto con 15 punti, il Barcellona.

A quota 13, troviamo le altre 6 squadre qualificate che sono, Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter, Brest e Lilla.

