All’Estádio da Luz di Lisbona, martedì sera il Benfica ospiterà il Barcellona per questa interessante sfida valida per la 7° giornata della prima fase della nuova UEFA Champions League. Pronostico Benfica-Barcellona 21 gennaio 2025.

Pronostico Benfica-Barcellona 21 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Benfica-Barcellona, match valido per la 7° giornata della UEFA Champions League 2024-2025, in campo martedì 21 gennaio 2025.

Dopo un buon avvio in Champions il Benfica è andato a calare con 1 sola vittoria nelle ultime 4 giornate, anche se ha fatto 4 punti nelle due più recenti (3-2 a Monaco e 0-0 in casa contro il Bologna), resistendo al 15° posto che vale i 16esimi di finale. In Portogallo tra campionato e coppa interna il Benfica ha vinto le ultime 4 partite, ma questa volta il livello sarà più alto.

Al Da Luz arrivano infatti gli spagnoli del Barcellona, attualmente al 2° posto in Champions con 5 vittorie di fila dopo l’esordio perdente. In queste 5 vittorie il Barca ha segnato 20 gol grazie al 3-2 a Dortmund nel turno più recente. In Liga nel fine settimana i blaugrana hanno però rallentato nel 1-1 a Getafe.

Come funziona il nuovo regolamento di UEFA Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Guida TV Champions League: dove vedere Benfica-Barcellona?

Benfica-Barcellona, in programma martedì 21 gennaio alle ore 21:00, match valido per la settima giornata del torneo continentale è in diretta sui canali di Sky Sport. L’incontro è visibile anche in streaming attraverso le app dell’emittente satellitare NOW e Sky Go.

Probabili Formazioni Benfica-Barcellona del 21-01-25

Benfica (4-3-3): Trubin; Bah, Tomas Araujo, Otamendi, Alvaro Carreras; Aursnes, Florentino, Kökçü; Di Maria, Pavlidis, Aktürkoğlu. Allenatore: Lage.

Barcellona (4-2-3-1): Iñaki Peña; Koundé, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Pedri, Marc Casadó; Lamine Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Flick

Migliori quote Benfica-Barcellona di Champions League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match valido per la 7° giornata della regular season di UEFA Champions League. Ospiti favoriti @1.97 di quota massima su Goldbet mentre la vittoria del Benfica si gioca @3.40 su Snai e Sisal. La quota più alta per il Pareggio è la X @4.10 che giochiamo su NetBet.

Pronostico Benfica-Barcellona: le nostre scommesse

8 precedenti ufficiali tra lusitani e spagnoli, col Barcellona che conta 3 vittorie, 1 successo del Benfica e anche 4 pareggi, compreso quello del match più recente, sempre di Champions, del 2021, ma in quel caso a Barcellona, partita conclusa 0-0. Secondo noi questa volta il Barcellona vincerà continuando la sua corsa al vertice di questa Champions.

Risultato Finale Benfica-Barcellona

Per questa partita di UEFA Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-3, 1-1.

Classifica Play off ottavi di finale Champions League 24-25

La classifica attuale, prima della settima giornata in Champions League, vede queste otto squadre classificate per gli ottavi di finale. In testa alla classifica, con 18 punti, a punteggio pieno, troviamo il Liverpool, al secondo posto con 15 punti, il Barcellona.

A quota 13, troviamo le altre 6 squadre qualificate che sono, Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter, Brest e Lilla.

