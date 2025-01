Mercoledì sera allo Stadion Letná della capitale ceca arrivano i nerazzurri che l’ultimo turno di Champions League hanno perso la loro prima partita in campo europeo, e vogliono rimettersi subito in corsa in una trasferta alla portata contro un avversario modesto. Pronostico Sparta Praga-Inter 22 gennaio 2025.

Pronostico Sparta Praga-Inter 22 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere le analisi con probabili formazioni, statistiche, guida tv, migliori quote e i consigli per le scommesse su Sparta Praga-Inter, match valido per la 7° giornata della regular season per la nuova UEFA Champions League 2024-2025.

Lo Sparta Praga ha vinto all’esordio e basta, tanto che in Champions è scesa al 28° posto dopo le ultime 4 sconfitte in cui i cechi hanno subito la bellezza di 17 reti.

L’Inter è stata beffata nel finale dello scorso turno a Leverkusen, perdendo 0-1, primo ko europeo per la squadra di Inzaghi che in Champions rimane nelle zone nobili, al 6° posto che vale l’accesso diretto agli ottavi, senza passare dai sedicesimi. I nerazzurri prima della sconfitta col Bayer non avevano subito nemmeno una rete nelle prime 5 partite. Un Inter che arriva dal 3-1 in campionato sull’Empoli ed è in corsa piena col Napoli per lo scudetto di Serie A.

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Guida TV Champions League: dove vedere Sparta Praga-Inter?

La partita Sparta Praga-Inter, in programma mercoledì 22 gennaio 2025 dalle ore 21:00, sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201), ma anche in live-streaming su NOW e Sky Go.

Probabili formazioni Sparta Praga-Inter di UEFA Champions League 2024-2025

SPARTA PRAGA (3-5-2): Vindhal; Vitik, Sorensen, Cobbaut; Wiesner, Sadilek, Solbakken, Kairinen, Rynes; Olatunji, Birmancevic. Allenatore: Lars Friis.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi

Statistiche e Betting Trend di Sparta Praga-Inter

–Sono 4 i precedenti tra Sparta Praga e Inter. 3 vittorie e una sconfitta per i nerazzuri nel bilancio contro la squadra ceca.

–L’Inter è imbattuta in Champions League contro avversari della Repubblica Ceca (3 vittorie e un pareggio). Ha vinto tutti gli ultimi 3 incontri segnando 9 reti e subendone una nel parziale.

–Lo Sparta Praga ha vinto una delle ultime 20 partite giocate in Champions League. Reduce da 4 ko consecutivi, nella sua storia non ha mai perso 5 partite di seguito.

-Gli ultimi 4 match dell’Inter in Champions League si sono conclusi sul punteggio di 1-0.

Migliori quote Sparta Praga-Inter del 22-01-25

Vediamo la comparazionei delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match valido per la 7° giornata della regular season di UEFA Champions League. Inter nettamente favorita in trasferta @1.38 su NetBet e Lottomatica mentre la vittoria dello Sparta si gioca @8 volte la posta su Sisal, col pareggio @4.85 su Goldbet.

Pronostici Sparta Praga-Inter, le nostre scommesse di Champions League

L’Inter ha subito il primo gol nel torneo in casa del Leverkusen. I nerazzurri sono stati in svantaggio per appena 285 secondi nelle prime 6 giornate, meno di qualsiasi altra squadra. Lo Sparta Praga gioca in casa, ma ha una pessima difesa e un attacco modesto. Giochiamo su solo l’Inter a segno, con i padroni di casa a secco, per un raddoppio abbondante.

Risultato Esatto Sparta Praga-Inter

Per questa partita di UEFA Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 0-3, 1-2.

Classifica Play off ottavi di finale Champions League 24-25

La classifica attuale, prima della settima giornata in Champions League, vede queste otto squadre classificate per gli ottavi di finale. In testa alla classifica, con 18 punti, a punteggio pieno, troviamo il Liverpool, al secondo posto con 15 punti, il Barcellona.

A quota 13, troviamo le altre 6 squadre qualificate che sono, Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter, Brest e Lilla.

