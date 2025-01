Mercoledì sera, alle ore 21:00 a San Siro sono in campo i rossoneri contro gli spagnoli del Girona in un match che vale la 7° giornata della stagione regolare di questa nuova UEFA Champions League 2024-2025. Pronostico Milan-Girona 22 gennaio 2025.

Pronostico Milan-Girona 22 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere le analisi con probabili formazioni, statistiche, guida tv, migliori quote e i consigli per le scommesse su Milan-Girona, match valido per la 7° giornata della regular season per la nuova UEFA Champions League 2024-2025.

Dopo un inizio di Champions complicato con un doppio ko, il Milan si è ripreso con 4 vittorie consecutive con 11 gol segnati dai rossoneri che si sono ripresi anche in campionato dopo il cambio in panchina, con Conceicao che ha preso il posto di Fonseca, e ora è pronto per la prima anche in Champions, anche se nel weekend il Milan ha perso il big match a Torino per 0-2 contro la Juve.

Il Girona, dopo una splendida stagione di Liga che gli ha fatto conquistare l’accesso in Champions, sta faticando nella massima competizione europea, con 1 sola vittoria e 5 sconfitte per ora, comprese le 3 più recenti in cui gli spagnoli non sono riusciti a segnare nemmeno una rete. Il Girona arriva inoltre dal 1-2 interno in Liga contro il Siviglia, un altro ko per la squadra di Michel.

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Guida TV Champions League: dove vedere Milan-Girona?

La partita Milan-Girona, in programma mercoledì 22 gennaio 2025, dalle ore 21:00, sarà visibile in esclusiva su Prime Video, servizio streaming on demand di Amazon.

Probabili formazioni Milan-Girona di UEFA Champions League 2024-2025

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Leão, Morata. All. Conceição.

GIRONA (4-3-2-1): Gazzaniga; Francés, Juanpe, Krejcì, Blind; Van de Beek, Romeu, Gutiérrez; Asprilla, Bryan Gil; Danjuma. All. Michel.

Statistiche e Betting Trend Milan-Girona

-Il Milan ha già affrontato 11 diversi club spagnoli in competizioni europee, ma mai prima d’ora il Girona. Per il club allenato da Michel si tratta invece del primo confronto con una formazione italiana.

-Il Milan ha vinto le ultime due gare giocate contro squadre spagnole; il successo più recente risale al quarto turno di questa edizione, col 3-1 rifilato al Real Madrid.

-Quella contro il Girona sarà la prima partita di UCL per Sérgio Conceição da allenatore del Milan. Il tecnico portoghese ha vinto otto delle ultime 10 partite della fase a gironi di Champions League (due sconfitte).

-Soltanto Edon Zhegrova (39) ha completato più dribbling di Rafael Leão (38) in questa edizione di Champions. La sua media di 7,6 dribbling ogni 90′ è la seconda più alta per un giocatore del Milan dalla stagione 2003-04.

-Tammy Abraham ha trovato la via del gol in ognuna delle ultime due sfide di Champions League giocate con la maglia del Milan.

Migliori quote Milan-Girona del 22-01-25

Vediamo la comparazionei delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match valido per la 7° giornata della regular season di UEFA Champions League. Il Milan è favorito @1.45 su Lottomatica mentre la vittoria degli spagnoli si gioca @7.50 di quota massima su Sisal e @7 volte la posta anche su NetBet. Pareggio offerto @3.75 da Snai.

Pronostici Milan-Girona, le nostre scommesse di Champions League

Il Girona ha perso tutte le sue prime tre trasferte in Champions League, senza peraltro segnare nemmeno un gol. I rossoneri arrivano da 4 partite ad alto punteggio in Champions, ma da un Under in campionato e non pensiamo di vedere un match ricco di reti questa volta.

Risultato Esatto Milan-Girona

Per questa partita di UEFA Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 0-2.

Classifica Play off ottavi di finale Champions League 24-25

La classifica attuale, prima della settima giornata in Champions League, vede queste otto squadre classificate per gli ottavi di finale. In testa alla classifica, con 18 punti, a punteggio pieno, troviamo il Liverpool, al secondo posto con 15 punti, il Barcellona.

A quota 13, troviamo le altre 6 squadre qualificate che sono, Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter, Brest e Lilla.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.